Samanyolu Haber /Spor / Fatih Terim'den Falcao kararı /23 Şubat 2020 16:09

Fatih Terim'den Falcao kararı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine saatler kala Falcao'nun kadroda olup olmayacağı merak konusu oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Kolombiyalı golcüyü ilk 11'de saha sürmesi bekleniyor.

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Hafta içindeki idman performansıyla Fatih Terim'i ikna etmeyi başaran Radamel Falcao, bugün Fenerbahçe deplasmanında ilk 11’de görev yapacak.Fanatik'in haberine göre; Fatih Terim’in 11’deki tercihini değiştiren faktörlerden biri de, Falcao ile hafta içerisinde yaptığı görüşme oldu. 

34 yaşındaki futbolcu, kendisini çok iyi hissettiğini ve Fenerbahçe derbisinde mutlaka ilk 11’de olmak istediğini Fatih hocaya iletti.İdmanlarda da takımın en hırslı ismi olan ve Florya’da attığı gollerle eski günlerinden sinyaller veren Kolombiyalı yıldız, hocasını ikna etmeyi başardı.  
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