FBI'ın en çok aranan 10 kaçak listesindeydi: Köpeğe yakalandı

Meksika Donanma Sekreterliği (SEMAR), Meksika ve ABD hükümetleri tarafından yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçılığı örgütü lideri Rafael Caro Quintero’nun Meksika’nın Sinaloa eyaletinde yer alan Choix kenti etrafında yakalandığını açıkladı. Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı ve SEMAR tarafından ortak yürütülen operasyonla Choix kentindeki kırsal bir alanda tespit edilen Quintero, çalılıkların arkasına saklandığı sırada Max adlı bir eğitim köpeğinin yardımıyla bulundu.







ABD TEŞEKKÜR ETTİ



Olayın ardından ABD Adalet Bakanı Merrick Garland bir açıklama yaparak Meksikalı yetkililere teşekkür etti. Caro Quintero tarafından 1985’de kaçırılan ve işkence yapılarak öldürülen ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ajanı Enrique Camarena'ya atıfta bulunan Merrick, “ABD kolluk kuvvetlerini kaçıran, işkence yapan ve öldüren hiç kimse için saklanacak yer yok” ifadelerini kullandı. Bakan Garland ayrıca Meksikalı yetkililerden Quintero'nun iadesini isteyeceklerini de duyurdu.







Guadalajara Karteli’nin kurucusu 69 yaşındaki Rafael Caro Quintero, DEA ajanı Enrique Camarena cinayeti ile suçlanarak 1985 yılında Kosta Rika'da tutuklanmış ve 28 yıl hapis yattıktan sonra 9 Ağustos 2013 tarihinde serbest bırakılmıştı. Ancak yine aynı cinayet sebebiyle 16 Ocak 2015'te bir federal mahkeme tarafından suçlu bulunarak hakkında tutuklama kararı çıkartılmıştı. Quintero'nun yakalanması için başına konulan 20 milyon dolarlık ödül ise şimdiye kadar bir uyuşturucu kaçakçısı için verilen en büyük rakam olmuştu.





Yakalanmadan önce 2016 yılında haber dergisi Proceso’ya konuşan Caro Quintero, Netflix dizisi ‘Narcos: Mexico’ya konu olan ABD’li ajan cinayetini reddetti.



