Fehmi Koru kendi seçim senaryosunu yazdı: Kılıçdaroğlu ekstra güçlü hale geldi

Gazeteci Fehmi Koru, 14 Mayıs 2023'te yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine dair 'kendi senaryosunu' paylaştı.







CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden oluşan altılı masanın adayıyla ilgili sürpriz beklediğini dile getiren Koru, "Ancak görüntüye bakılırsa ve özellikle pazarlık senaryosu doğruysa, seçilebilirliğinden kuşku duyulduğu için ittifak içerisinde de itirazla karşılaştığı halde, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olursa pek şaşırmayacağım" dedi; ardından şunları kaydetti:





"Pazarlık varsa, diğer liderlerin, kendileri için daha doğru olanın partilerinde de güçlerini sürdürmelerine yarayacağı için milletvekili sıfatı taşımaları olduğuna ikna edilmeleri gerçekleşirse, tek başkan yardımcılı formülle Kılıçdaroğlu ismi aday olarak açıklanabilir.





'Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı, Meral Akşener tek cumhurbaşkanı yardımcısı' olarak seçime gidebilir Millet İttifakı.





CHP’nin, cumhurbaşkanlığının Kılıçdaroğlu’nun hakkı olduğu iddiasından bu aşamada vazgeçmesi zor görünüyor.





Dikkat edilirse, Kılıçdaroğlu da, epeydir, dilini ve üslubunu karşısında yarışacağı Cumhur İttifakı’nın muhtemel adayına uygun bir hale getirdi.







Tayyip Erdoğan gibi konuşuyor, onun gibi davranıyor. Tayyip Erdoğan olmayan ancak seçimi kazanırsa onun yerini doldurabilecek biri gibi…





'KILIÇDAROĞLU'NUN ÖZGÜVENİ ZATEN VARDI AMA EKSTRA GÜÇLÜ HALE GELMİŞ DURUMDA'



Kendisinin davetiyle bulunduğum bir-iki ortamda ve ilki TRT’de Derya Sazak, Prof. Fuat Keyman ve Prof. Mustafa Erdoğan ile birlikte yaptığımız televizyon programı ile sonradan Habertürk ekranlarında yayınlanan iki programda tanıma fırsatı bulduğum siyasetçiden çok farklı bir profil çiziyor müstakbel cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu.





Özgüveni zaten vardı ama ekstra güçlü hale gelmiş durumda. Nezaketin yerini saldırganlığa varan bir ataklık almış görünüyor. Müthiş iddialı. Hesap sormaktan söz ederken acımasız davranacağı izlenimi vermekten de çekinmiyor.





AK Parti lideri de olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimde karşısında görmek istediği rakip oydu; ancak o bile kendini adaylığa hazırlamış Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu yeni versiyonuna şaşırmış bir görüntü veriyor.





'İLGİNÇ BİR ÜÇ AY GEÇİRECEĞİZ DEMEKTİR'

Sürpriz yaşanmaz ve Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı adına cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilirse, önünde anayasal engel bulunmasına rağmen Tayyip Erdoğan da üçüncü kez aday olarak seçime katılırsa, ilginç bir üç ay geçireceğiz demektir.





Bu yazımda doğru mu yanlış mı olduğu önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak bir senaryo okudunuz.





Duyurduğum senaryoya göre, Millet İttifakı, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı ilan ediyor. Millet İttifakı Cumhurbaşkanının tek yardımcısı olacağını da açıklanıyor. İttifakın diğer liderlerinin de istişare ve uzlaşma amaçlı bir üst kurulun milletvekili sıfatı da bulunan üyeleri olmaları öngörülüyor. (...)"