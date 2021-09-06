Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe, Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı /06 Eylül 2021 19:28

Fenerbahçe, Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe, Estoril Praia'dan Miguel Crespo’yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı. Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Miguel Crespo'ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi. 

Fenerbahçe'nin bu sezonki 9. transferi olan Crespo, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup maçlarında forma giyemeyecek. Portekizli futbolcu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında görev yapabilecek.

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