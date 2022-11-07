Fenerbahçe Sivasspor'u bir golle geçti

Süper Lig'in 13. haftasında Kadıköy’de karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Sivasspor maçında gülen taraf ev sahibi ekibi oldu. Sarı-Lacivertliler 10 kişi kaldığı Yiğido karşısında 1-0 galip geldi. Kanarya'ya 3 puanı getiren tek golü 55. dakikada Enner Valencia penaltıdan kaydetti. Maçta bir de kırmızı kart vardı.

Valencia'dan 14 gol, 4 asist...







48. dakikada Sarı-Lacivertliler'in golcüsü Michy Batshuayi çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan Kanarya, 51'de Ezgjian Alioski'nin yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Enner Valencia 55'te fileleri havalandırdı. Ekvadorlu yıldız henüz Kasım ayının başında olmamıza rağmen bu sezon şimdiden 14 gol, 4 asiste ulaştı.





MAÇTAN DAKİKALAR:





3. Dakika: İrfan Can Kahveci çok uzaklardan vurdu, kaleci Ali Şaşal kornere çeldi.

10. Dakika: Valencia kaleyi tam cepheden gören noktadan kazanılan frikikte sert vurdu ancak top dışarı çıktı.



21 . Dakika: İrfan Can ceza yayının az gerisinden kazanılan serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü ancak top üstten dışarı çıktı.

27. Dakika: Dia Saba aradan oynadı, Yatabare ceza alanı içinde sol çaprazdan kaleci Altay'ın üzerinden aşırtmak istedi ancak Altay gole izin vermedi.

30 . Dakika: Sol kanattan gelişen Sivasspor atağında ceza alanına çevrilen topa Dia Saba vurdu, Alioski'ye çarpıp yön değiştiren top üst ağlarda kaldı.

48. Dakika: İlk yarının son anlarında sarı kart gören Batshauyi, Ziya Erdal'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarıyı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

51 . Dakika: Sol kanattan ceza alanına giren Alioski, Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı, Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. Valencia penaltı atışını gole çevirdi, topu ve Ali Şaşal'ı ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

82 . Dakika: Saba'nın ortasında Aaron Appindangoye kafayı vurdu. Top yandan dışarı çıktı.

90+8 Dakika: Ferdi Kadıoğlu kaptığı topla hızla çıktı, kaleciyi önde gördü, uzaktan vurdu, auta çıktı.







