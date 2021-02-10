Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti /10 Şubat 2021 00:17

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Geçtiğimiz hafta sonu evinde Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe, bu kez de Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e yenilerek turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde 75 dakika 10 kişi oynayan Fenerbahçe'yi 2-1'le geçen Medipol Başakşehir adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu. Başakşehir yarı finalde Konyaspor-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanan zorlu mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatmaya giden karşılaşması Medipol Başakşehir 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Medipol Başakşehir, yarı finalde İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İlk yarıyı Junior Fernandes'in 42. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Medipol Başakşehir'e Fenerbahçe 72. dakikada Enner Valencia ile karşılık verdi. Kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca 90 dakika 1-1 sona erdi. Uzatmaya giden mücadeleyi Medipol Başakşehir, Gulbrandsen'in 96. dakikada attığı golle adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.

Fenerbahçe'de Lemos 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, oyuna ikinci yarının başında dahil oldu.

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel, 120+1. dakikada sarı kart gördü.
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