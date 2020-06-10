Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'de Isla’nın sözleşmesi feshedildi /10 Haziran 2020 20:24

Fenerbahçe'de Isla’nın sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunun başında kadrosuna bedelsiz olarak kattığı sağ bek Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

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Fenerbahçe, Mauricio Isla’nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 91 maça çıkarken 13 asist yapıp gol kaydedemedi. Isla’nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.

İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama:

“Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

AYRILIĞIN SİNYALİNİ 2 GÜN ÖNCE VERDİ

Şilili sağ bek, ülkesindeki gazetecilerle yaptığı açıklamada ayrılığın sinyalini vermişti. Isla, “Fenerbahçe yönetimiyle görüştüm ve ayrılık konusunda aynı düşünüyoruz. Sezon sonunda ayrılıyorum. Bonservisimi elime alıyorum ve benim için en iyisini seçeceğim. Gazeteciler, insanlar konuşuyor, birçok şey yazıyor, oraya, buraya gidecek diyorlar ancak henüz kimseyle yüzde 100 anlaşmam yok. Beklemek, idman yapmak ve bir takımla yüzde 100 anlaşmayı beklemek zorundayım” demişti.

Isla aynı açıklamalarda ayrıca transer konusunda sadece Boca Juniors ile görüştüğünün de detayını verdi.

‘TEKLİF GELİRSE ŞİLİ’YE DÖNERİM’ DEMİŞTİ

Mauricio Isla, 16 Mayıs’ta Canal 13’e yaptığı açıklamada, “Çocukluğumdan beri Universidad de Chile taraftarıyım. Annem de onların taraftarı. En büyük idolüm Marcelo Salas. Şili’de hiç zaman geçiremedim bu yüzden ülkemde de olmak istiyorum. Teklif gelmesi halinde Şili’ye dönerim” şeklinde açıklama yapmıştı.
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