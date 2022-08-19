Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'den İçişleri Bakanlığı'na dava /19 Ağustos 2022 21:40

Fenerbahçe'den İçişleri Bakanlığı'na dava

Fenerbahçe Külübü yönetiminin, geçmiş dönemde yürütülen 'şike soruşturmasında' külübün uğradığı zararler gerekçe gösterilerek İçişleri Bakanlığı'na dava açtığı ifade edildi.

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Fenerbahçe Kulübü'nden İçişleri Bakanlığı'na açılan davayla ilgili yapılan açıklamada şu ifdelere yer verildi: Kulübümüz, 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan ve devam eden kumpas soruşturması sırasında, savcılık ve emniyet mensuplarının ‘ağır hizmet kusuru’ niteliğindeki idari işlem ve eylemleri dolayısıyla uğramış olduğu zararlar sebebiyle,

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na karşı 19 Ağustos 2022 tarihinde,

İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 2022/1797 esas dosyası ile maddi ve manevi tazminat ile Fenerbahçe’ye itibarının iadesi talepli tam yargı davası açmıştır.

Tüm kamuoyuna bildiririz.

Fenerbahçe Spor Kulübü
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