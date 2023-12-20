Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok: 2 kırmızı kart /20 Aralık 2023 21:34

Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok: 2 kırmızı kart

Fenerbahçe'nin Kayserispor deplasmanında Fred ve Mert Hakan, duraklama dakikalarının son anlarında gördükleri kırmızı kartlarla Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan Yandaş, mücadelenin son anlarında gördükleri kırmızı kartların ardından oyun dışına kaldı.

8 dakika uzatmanın verildiği maçın 90+6. dakikasında Mert Hakan Yandaş, ceza sahası dışında Thiam'ı arkadan yaptığı müdahaleyle düşürünce hakem Zorbay Küçük faul düdüğünü çaldı. Faulün ardından yoğun itirazda bulunan Mert Hakan sarı kart gördü. İtirazlara katılan Fred de sarı kart gördü.

FRED'E DİREKT KIRMIZI KART

Serbest vuruş kullanılmadan önce hakem, itirazlarını sürdüren Fred'e direkt olarak kırmızı kart gösterdi.

Gökhan Sazdağı'nın kullandığı serbest vuruştan sonra hakeme tepkisini sürdüren Mert Hakan Yandaş, ikinci sarı kartını görüp takımını 9 kişi bıraktı.

Mert Hakan soyunma odasına doğru yürürken hakeme tepkisini sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal da oyuncusuna oldukça sinirlendi.

Fenerbahçe, Pazar günü sahasında oynayacağı Galatasaray derbisinde ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olan Fred ve rotasyonda yer alan Mert Hakan Yandaş'tan yararlanamayacak.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok: 2 kırmızı kart Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:56:53