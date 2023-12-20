Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok: 2 kırmızı kart

Sözcü'de yer alan habere göre Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan Yandaş, mücadelenin son anlarında gördükleri kırmızı kartların ardından oyun dışına kaldı.8 dakika uzatmanın verildiği maçın 90+6. dakikasında Mert Hakan Yandaş, ceza sahası dışında Thiam'ı arkadan yaptığı müdahaleyle düşürünce hakem Zorbay Küçük faul düdüğünü çaldı. Faulün ardından yoğun itirazda bulunan Mert Hakan sarı kart gördü. İtirazlara katılan Fred de sarı kart gördü.Serbest vuruş kullanılmadan önce hakem, itirazlarını sürdüren Fred'e direkt olarak kırmızı kart gösterdi.Gökhan Sazdağı'nın kullandığı serbest vuruştan sonra hakeme tepkisini sürdüren Mert Hakan Yandaş, ikinci sarı kartını görüp takımını 9 kişi bıraktı.Mert Hakan soyunma odasına doğru yürürken hakeme tepkisini sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal da oyuncusuna oldukça sinirlendi.Fenerbahçe, Pazar günü sahasında oynayacağı Galatasaray derbisinde ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olan Fred ve rotasyonda yer alan Mert Hakan Yandaş'tan yararlanamayacak.