Filistin'i hangi ülkeler devlet olarak tanıyor?





Açıklayıcı teoriyi savunanlara göre, Montevideo Sözleşmesi'nde beyan edilen devlet olma tanımına uyulduğu takdirde devlet olarak kabul edilebilinir. Sözleşmede devletin oluşumunu sağlayan unsurlar şöyle sıralanmıştır: Daimi bir nüfusa sahip olmak, tanımlanmış bir ülkenin bulunması, kendi hükümetine ve diğer devletlerle ilişkiye girme yetkinliğine sahip olunması.

Filistin'in durumu ne?





Hangi devletler Filistin'i devlet olarak tanıyor?





Tanınma, nasıl bir fark oluituruyor?



