First Lady’den eğitimci Zekeriya Yüksel'e teşekkür mektubu

SAMANYOLUHABER | WASHINGTON- Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Teksas’ta devlet okulunda müdürlük yapan ve karakter eğitimi konusunda çalışmalar yapan Zekeriya Yüksel’e teşekkür mektubu gönderdi.





First Lady, Yüksel’e gönderdiği mektupta özellikle okullarda çok yaygın olan "Zorbalık-kabadayılık (Bullying)" problemine karşı yaptığı çalışmalar sebebiyle teşekkür etti.





MELANIA TRUMP: BÖYLE BİR HEYECANI PAYLAŞTIĞIM İÇİN MİNNETTARIM





Melania Trump, mektubunda “Okullardaki zorbalık, kabadayılık ve her türlü taciz olayını bitirmeye yönelik yolladığınız destek mektubunuz için çok teşekkür ederim. Ulusumuz çocuklarının sağlıklı gelişimi ve emniyet içerisinde olmalarını öngören ve destekleyen bir azmi ve heyecanı beraber paylaştığımız için çok minnettarım.” ifadelerini kullandı.











Sık sık devlet okullarını ziyaret eden First Lady çocukları birebir dinlemeyi tercih ediyor.





Melania Trump, “Bir anne ve Başkan eşi olarak, ülkemdeki her bir çocuğun güvenilir bir ortamda büyümek, öğrenmek ve hata yapmak şansı olduğunu bilmesini isterim. Yetişkinler olarak, bizler çocuklarımıza, okullarına ve toplumlarına olumlu katkıda bulunabilmeleri için gerek duydukları araç ve gereçleri, temin etmek ve sunmak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.







"BANA YARDIMCI OLACAĞINIZI ÜMİT EDİYORUM"





“Ülkenin her bir köşesindeki çocuklarımız adına bu hedeflerimi gerçekleştirmek için gayretlerimi sürdürme niyetindeyim.” diyen First Lady, “Ve sizin de ulusumuz çocuklarına olumlu örnek olarak hedeflerimi gerçekleştirme adına bana yardımcı olacağınızı ümit ediyorum. Bana yazmaya vakit ayırdığınız için size tekrar teşekkür ederim." dedi.







TRUMP'IN EŞİ MELANIA TRUMP'IN EĞİTİMCİ YÜKSEL'E GÖNDERDİĞİ MEKTUP:





Teksas’ın Sugar Land bölgesinde uzun yıllardır eğitim-öğretim çalışmalarında bulunan Yüksel, bir süredir öğrencilerin karakter eğitimi ne yönelik özel projeler yürütüyordu.





Yüksel okulda yaptığı karakter eğitimi ile ilgili yerel ve federal yöneticileri her defasında bilgilendirdi.







Teksas’ta başlattığı karakter eğitimi ile Beyaz Saray’ın dikkatini çeken tecrübeli eğitimci, “Teksas’taki Milli Eğitim Bakanı'nın yanı sıra ABD Milli Eğitim Bakanı Betsy Devos ve yardımcısı ile ofislerinde 1 saate yakın görüşme yaptı. Kendilerine Teksas Karakter Günü faaliyetleri ile ilgili bilgi aktarımı yaptım. Teksas Karakter Günü Komisyon üyesi olarak karakter eğitimine yaptığımız katkı ve Ulusal Karakter s ertifikamızdan ötürü iki federal senatöründen, birçok milletvekili, eyalet senatörü ve değişik kurumlardan destek mektupları da aldık.” dedi.





ZORBALIK VE KABADAYILIĞA KARŞI OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ





Yüksel en önemli hedeflerini "Zorbalık-kabadayılık ve her türlü tacizi önlemek." diye özetledi.





Yüksel, “Her okulumuzun kendi ihtiyaçlarına göre seçtiği karakter değerleri var. Mesela saygı, dürüstlük, sorumluluk, mesuliyet duygusu, önemsemek, empati gibi. Bu değerleri öğrencilerin günlük hayatlarında pratik etmeleri için yaş gruplarına göre etkinlik fırsatları oluşturuyoruz. Mesela, huzurevi ziyaretleri, fakirler için yemek toplama, doğum günü kutlamaları, uyuşmazlık çözüm strateji toplantıları gibi. Bu aktivitelerin önünde ve arkasında öğrencilere iç yansıma seansları yaptırıyoruz. Öğrenciden bu seanslarda yapılacak olan aktivitenin okulun seçtiği karakter değerleri ile olan ilgisini tespit etmesini istiyoruz. Bu şekilde öğrencinin bu değerleri içselleştirmesi hedefleniyor.” ifadelerini kullandı.







KARAKTER EĞİTİMİ İÇİN NELER YAPILIYOR?



Bu sahada başarılı olduklarını vurgulayan Yüksel, ailelerin öğrencinin karakter eğitiminde çok önemli katkıları olduğuna dikkati çekti.





Aile ziyaretlerini talep üzerine gerçekleştirdiklerini belirten Zekeriya Yüksel, “Veli Akademileri konsepti içerisinde de velilere değişik eğitim seminerleri veriyoruz. Okulun içinde bulunduğu semtteki önemli ve rol model olabilecek kişileride okula konuşmacı olarak çağırıyoruz. Öğrencilerin disiplin problemlerinin çözümünde de bu değerleri kullanıyoruz. Öğrenciyi cezalandırmadan önce hatası ile yüzleşmesine fırsat veriyoruz. Bu arada öğrenciden okulun karakter değerleri ile hatası arasında bağlantı kurmasını bekliyoruz." dedi.





Okul Müdürü Zekeriya Yüksel, ABD Milli Eğitim Bakanı Betsy DeVos'u makamında ziyaret ederek karakter eğitimi ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirdi.







Yüksel, yapılan bu tarz faaliyetlerin öğrencilerin eyalet genelinde yapılan sınavlardaki başarısını da olumlu yönde etkilediğini kaydetti.







YÜKSEL: SAYIN TRUMP'A GÖNDEMİŞ OLDUĞU MEKTUP İÇİN MÜTEŞEKKİRİM





First Lady’e teşekkür eden okul müdürü Yüksel, “Melania Trump’a nezaketinden ötürü bizi ve faaliyetlerimizi takdir etmek için şahsıma göndermiş olduğu mektuptan ötürü teşekkür ederim. Bu iltifatı bütün çalışanlarımız adına kabul ediyorum. Neticede bu bir takım çalışması. Bütün çalışanlarımıza da bu neticeleri almamız adına göstermiş oldukları gayretlerinden ötürü ayrıca teşekkür ederim." şeklinde konuştu.