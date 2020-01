First Lady’den eğitimci Zekeriya Yüksel'e teşekkür mektubu

SAMANYOLUHABER | WASHINGTON- Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Teksas’ta devlet okulunda müdürlük yapan ve karakter eğitimi konusunda çalışmalar yapan Zekeriya Yüksel’e teşekkür mektubu gönderdi.

First Lady, Yüksel’e gönderdiği mektupta özellikle okullarda çok yaygın olan "Zorbalık-kabadayılık (Bullying)" problemine karşı yaptığı çalışmalar sebebiyle teşekkür etti.

MELANIA TRUMP: BÖYLE BİR HEYECANI PAYLAŞTIĞIM İÇİN MİNNETTARIM

Melania Trump, mektubunda “Okullardaki zorbalık, kabadayılık ve her türlü taciz olayını bitirmeye yönelik yolladığınız destek mektubunuz için çok teşekkür ederim. Ulusumuz çocuklarının sağlıklı gelişimi ve emniyet içerisinde olmalarını öngören ve destekleyen bir azmi ve heyecanı beraber paylaştığımız için çok minnettarım.” ifadelerini kullandı.



First lady mektupta ülke genelinde başlattığı " be Best (En iyisi ol) " projesi hakkında bilgi verdi.