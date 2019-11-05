Samanyolu Haber /Gündem / [Flaş] Halkbank ABD'deki duruşmaya katılmıyor, hakim 'firari' kararı verebilir /05 Kasım 2019 16:39

[Flaş] Halkbank ABD'deki duruşmaya katılmıyor, hakim 'firari' kararı verebilir

Para aklama dolandırıcılığı, İran'a yönelik ABD yaptırımların delinmesi ve benzeri suçlamalarla, ABD Adalet Bakanlığı New York Güney Bölge Savcılığı tarafından hakkında 45 sayfalık iddianame hazırlanan Halkbank, 22 Ekim'deki ilk duruşmaya katılmamasının ardından bugünkü (5 Kasım) ikinci duruşmaya da katılmama kararı aldı.

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Davayı takip eden CourthouseNews muhabiri Adam Klasfeld, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkbank, rekor düzeyde para aklama suçlamasıyla hazırlanan iddianame karşısında, duruşmaya katılmayı reddetti. Oregon Senatörü Ron Wyden, Halkbank'ın savunmasının tümüyle kabul edilemez olduğunu söyledi" diye yazdı.

Halkbank'ın avukatı ise, davanın düşürülmesini talep etti ve reddi hakim talebinde bulunacaklarını belirtti. Halkbank'ı temsil eden avukatlar, 22 Ekim'deki ilk duruşmada da mahkemedeki yerlerini almamış ve davanın hakimi Richard Berman'ın değiştirilmesi için girişim başlatmışlardı.

İkinci duruşma tarihi olarak 5 Kasım (bugün) belirlenmişti.

Hakim Berman'ın, Halkbank'a karşı, mahkemeye katılmaması nedeniyle bir dizi yaptırım kararı alma yetkisi de bulunuyor.

Halkbank ilk duruşmaya katılmaması nedeniyle 'firari' ilan edilmiş ve bugünkü duruşmaya katılması için tebligat gönderilmişti.
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