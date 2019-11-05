[Flaş] Halkbank ABD'deki duruşmaya katılmıyor, hakim 'firari' kararı verebilir

Davayı takip eden CourthouseNews muhabiri Adam Klasfeld, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkbank, rekor düzeyde para aklama suçlamasıyla hazırlanan iddianame karşısında, duruşmaya katılmayı reddetti. Oregon Senatörü Ron Wyden, Halkbank'ın savunmasının tümüyle kabul edilemez olduğunu söyledi" diye yazdı.







Halkbank'ın avukatı ise, davanın düşürülmesini talep etti ve reddi hakim talebinde bulunacaklarını belirtti. Halkbank'ı temsil eden avukatlar, 22 Ekim'deki ilk duruşmada da mahkemedeki yerlerini almamış ve davanın hakimi Richard Berman'ın değiştirilmesi için girişim başlatmışlardı.





İkinci duruşma tarihi olarak 5 Kasım (bugün) belirlenmişti.





Hakim Berman'ın, Halkbank'a karşı, mahkemeye katılmaması nedeniyle bir dizi yaptırım kararı alma yetkisi de bulunuyor.





Halkbank ilk duruşmaya katılmaması nedeniyle 'firari' ilan edilmiş ve bugünkü duruşmaya katılması için tebligat gönderilmişti.