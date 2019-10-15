[FLAŞ] Menbiç'te iki asker yaşamını yitirdi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütüne üye ve Kuzey Suriye'de faaliyet gösteren doktorlar da çatışmaların yaşandığı alanlardan çekilmeye başladı.







Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ile varılan uzlaşı gereği Menbiç'in kontrolünü devralırken, Suriye ordu birlikleri de Menbiç'e giriş yaptı. Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) de anlaşma uyarınca bölgeye sevkleri devam ediyor.





Milli Savunma Bakanlığı, havan ve topçu ateşinin ardından iki askerin hayatını kaybettiğini duyurdu ve operasyonun başlangıcından bu yana yaşamını yitiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu sayısı altıya yükseldi.





Çatışmalarda Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ve Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik yaşamını yitirdi.MSF'den yapılan açıklamada, örgütün Kuzey Suriye'deki faaliyetlerinin askıya alındığı ve personelinin sahadan çekildiği duyuruldu.





Liveuamap Middle East'ta yayımlanan haritalarda, Rus ordu polisinin Menbiç'te devriye gezdiği noktalar gösterildi.Yine aynı kaynaktan bu kez Rus askerlerinin devriye anını gösteren video paylaşımları yapıldı.





Çatışmalar Tel Abyad ve Serekaniye'de yoğunlaşırken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise, SDG'nin Serekaniye'de yeniden kontrolü sağladığını duyurdu.



