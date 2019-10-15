'Türkiye'nin saldırıyı ÖSO'ya bırakması pahalıya patladı'

Böylece ABD, Donald Trump'ın emri doğrultusunda Suriye'den çekilme kararını adım adım uygularken, Kürtlerin Suriye ve Rusya ile müzakereler yürüterek Türkiye'yi durdurmaya niyeti de şimdiden sahaya yansımış durumda.







Türk askeri güçlerinin yeni hedefinin Menbiç olduğu açıklanırken, operasyonun yedinci gününde Türkiye'nin uluslararası alanda içine düştüğü zor durumu daha net bir biçimde ortaya koyuyor.





ABD ve Avrupa ülkeleri peş peşe Türkiye'ye karşı yaptırım paketleri ve silah ambargosu açıklarken, Ankara'nın bu siyasi baskı karşısında atacağı adımlar da merak konusu.





ABD'li Türkiye uzmanı Aaron Stein, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk ordusunun operasyonları yürütme şeklinin, Ankara'nın askeri kayıplardan kaçındığını gösterdiğini belirtti.





Stein, Türkiye'nin yetersiz eğitimli militanlarla (Özgür Suriye Ordusu milis gücü) ile bu operasyonu yürütmeye çalışmasının tuhaf olduğunu ve bu kararın Türkiye'ye hem politik olarak pahalıya patladığını hem de saldırıyı önemli ölçüde yavaşlattığını belirtti.





Stein şu ifadeleri kullandı:





"Türkiye'nin askeri operasyonu, Ankara'nın zayiat karşıtı olduğunu ortaya koyuyor. (Türk güçlerinin) gerçekleştirmesi çok basit bir operasyonu, yetersiz eğitimli militanlara yüklemesini izlemek tuhaftı. Hem Türkiye'ye büyük bir politik maliyeti oldu hem de saldırıyı gözle görülür şekilde yavaşlattı."





Stein bir başka paylaşımında ise, Türkiye'nin operasyonu ÖSO'ya ihale ettiğini ve ÖSO'nun kural-sınır tanımadığını belirtti.





Stein, "Bu yüzden Türkiye, şimdi kendi adına savaşanların işlediği savaş suçlarından sorumlu. Profesyonel bir kara gücü bunu daha iyi yapardı. Ancak Türkiye için riskleri arttırdı" ifadelerini kullandı.





ÖSO militanlarının operasyon sırasında savaş suçu işlediğine dair görüntü ve yorumlar, ABD medyasının gündem maddelerinden biri.





ABD'nin IŞİD'le Mücadele eski Özel Temsilcisi Brett McGurk, Suriye'nin Geleceği Partisi'nin Genel Sekreteri Hevin Halef'in aracı içerisinde öldürülmesini 'savaş suçu' olarak nitelemişti.





Yandaş Yeni Şafak Gazetesi'nin, "Terör örgütü PYD’nin Suriye’deki siyasi uzantılarından Suriye’nin Geleceği Partisi’nin Genel Sekreteri Hevin Halef, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" başlıklı haberini paylaşan McGurk, "Bu bir savaş suçu" ifadesini kullandı.





McGurk, "Türk devlet destekli medya, Arapları, Hıristiyanları ve Kürtleri birleştirmeye çalışan 35 yaşında silahsız bir kadının Kuzey Suriye'de 'etkisiz hale getirilmesi'ni 'başarılı bir operasyon' olarak kutluyor. Hevrin Khalef'in aracından sürüklenerek dışarı çıkarıldıktan sonra öldürüldüğü belirtiliyor. Bu bir savaş suçu" yorumunu yaptı.