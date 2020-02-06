[FLAŞ] Rus askeri heyeti Türkiye’ye geliyor!

Kalın, İdlib konusunda şunları söyledi:







* Askeri gözlem noktaları yerinde durmaya devam edecektir.





* Çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen sınırlarda değişikliği kabul etmemiz mümkün değil.





* Askerlerimizin can güvenliğinin sağlanması için gerekli tahkimat yapılacaktır.





* Rejimin ay sonuna kadar girdiği yerlerden geri çekilmesi gerekir.





* Bundan sonra yapacağı her bir hatanın ağır sonuçları olacaktır.





* Bu mesajları Rus mevkidaşlarımıza da ilettik.





* Astana süreci ile ilgili yeni bir toplantı olabilir.





* Rus askeri heyetiyle görüşmelerden sonra yol haritası belirlenecek.





ORTA DOĞU BARIŞ PLANI





* Bu planın barış ve çözüm planı olmadığı açık bir şekilde görülüyor.





* Bu plan iki devletli çözümü tamamen ortadan kaldırmaktadır.





* Bir mahrumiyet yok etme planıdır.





* Bu plan yeni değildir, Ariel Şaron'un planıdır.





* İnsansız, topraksız, tarihsiz, devletsiz bir Filistin hayal etmektedirler.





AVRUPA PARLAMENTOSU’NDAKİ KONFERANS





* Konferans teröristlerin açıkça propaganda yaptığı, kendilerini meşrulaştırmaya çalıştığı bir platforma dönüşmüştür.





* Bu toplantı AP'nin teröre destek verdiğinin ve suç işlediğinin açık bir delilidir.





ABD İLE İSTİHBARAT PAYLAŞIMI





* Devam ediyor. Ama yeterli mi? Buna evet demem mümkün değil.





* Terör örgütleriyle mücadelemizde müttefiklerimizden yeterli destek görmüyoruz.





F-35’LERLE İLGİLİ ORTAK KOMİSYON





* Ortak komisyon kurulması fikri kasım ayında yapılan ziyarette gündeme gelmişti.





* Maalesef bugüne kadar bir netice alamadık yaptığımız görüşmelerde.





* S-400'ler Türkiye'de olduğu sürece F-35'lerin verilmeyeceği noktasındalar.





* Bizim teklifimiz hâlâ masada. Teklifimizi yeniledik.





İDLİB SORUSUNA YANIT





* Soçi Mutabakatı çerçevesinde İdlib mutabakatı hâlâ masada duruyor.





* 12 gözlem noktasını da bu mutabakata göre belirledik.





* Aynı harita üzerinden müzakerelerimizi yürüteceğimizi bildirdik.





* Rejimin askerlerimize yönelik herhangi bir tehdit olduğunda karşılıksız bırakmayacağımız bilmeleri gerekiyor.





KIZILAY’A YAPILAN BAĞIŞ





* Burada süreci başlatan bağış sahibidir.





* Şartlı bir bağıştır.





* Vergi kaçırılması ya da usulsüzlük yapılması söz konusu değil.





* Kurumlarımızı yıpratarak kimsenin eline bir şey geçmez.