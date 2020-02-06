Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Rus askeri heyeti Türkiye’ye geliyor! /06 Şubat 2020 21:22

[FLAŞ] Rus askeri heyeti Türkiye’ye geliyor!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'dan askeri bir heyetin Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Esad rejiminin İdlib'deki saldırısına değinen Kalın, "Askerimizin korunması için gerekli her şey yapılacak" dedi.

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Kalın, İdlib konusunda şunları söyledi:

* Askeri gözlem noktaları yerinde durmaya devam edecektir.

* Çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen sınırlarda değişikliği kabul etmemiz mümkün değil.

* Askerlerimizin can güvenliğinin sağlanması için gerekli tahkimat yapılacaktır.

* Rejimin ay sonuna kadar girdiği yerlerden geri çekilmesi gerekir.

* Bundan sonra yapacağı her bir hatanın ağır sonuçları olacaktır.

* Bu mesajları Rus mevkidaşlarımıza da ilettik.

* Astana süreci ile ilgili yeni bir toplantı olabilir.

* Rus askeri heyetiyle görüşmelerden sonra yol haritası belirlenecek.

ORTA DOĞU BARIŞ PLANI

* Bu planın barış ve çözüm planı olmadığı açık bir şekilde görülüyor.

* Bu plan iki devletli çözümü tamamen ortadan kaldırmaktadır.

* Bir mahrumiyet yok etme planıdır.

* Bu plan yeni değildir, Ariel Şaron'un planıdır.

* İnsansız, topraksız, tarihsiz, devletsiz bir Filistin hayal etmektedirler.

AVRUPA PARLAMENTOSU’NDAKİ KONFERANS

* Konferans teröristlerin açıkça propaganda yaptığı, kendilerini meşrulaştırmaya çalıştığı bir platforma dönüşmüştür.

* Bu toplantı AP'nin teröre destek verdiğinin ve suç işlediğinin açık bir delilidir.

ABD İLE İSTİHBARAT PAYLAŞIMI

* Devam ediyor. Ama yeterli mi? Buna evet demem mümkün değil.

* Terör örgütleriyle mücadelemizde müttefiklerimizden yeterli destek görmüyoruz.

F-35’LERLE İLGİLİ ORTAK KOMİSYON

* Ortak komisyon kurulması fikri kasım ayında yapılan ziyarette gündeme gelmişti.

* Maalesef bugüne kadar bir netice alamadık yaptığımız görüşmelerde.

* S-400'ler Türkiye'de olduğu sürece F-35'lerin verilmeyeceği noktasındalar.

* Bizim teklifimiz hâlâ masada. Teklifimizi yeniledik.

İDLİB SORUSUNA YANIT

* Soçi Mutabakatı çerçevesinde İdlib mutabakatı hâlâ masada duruyor.

* 12 gözlem noktasını da bu mutabakata göre belirledik.

* Aynı harita üzerinden müzakerelerimizi yürüteceğimizi bildirdik.

* Rejimin askerlerimize yönelik herhangi bir tehdit olduğunda karşılıksız bırakmayacağımız bilmeleri gerekiyor.

KIZILAY’A YAPILAN BAĞIŞ

* Burada süreci başlatan bağış sahibidir.

* Şartlı bir bağıştır.

* Vergi kaçırılması ya da usulsüzlük yapılması söz konusu değil.

* Kurumlarımızı yıpratarak kimsenin eline bir şey geçmez.
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