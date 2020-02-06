[FLAŞ] Rus askeri heyeti Türkiye’ye geliyor!

Kalın, İdlib konusunda şunları söyledi:
* Askeri gözlem noktaları yerinde durmaya devam edecektir.
* Çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen sınırlarda değişikliği kabul etmemiz mümkün değil.
* Askerlerimizin can güvenliğinin sağlanması için gerekli tahkimat yapılacaktır.
* Rejimin ay sonuna kadar girdiği yerlerden geri çekilmesi gerekir.
* Bundan sonra yapacağı her bir hatanın ağır sonuçları olacaktır.
* Bu mesajları Rus mevkidaşlarımıza da ilettik.
* Astana süreci ile ilgili yeni bir toplantı olabilir.
* Rus askeri heyetiyle görüşmelerden sonra yol haritası belirlenecek.
ORTA DOĞU BARIŞ PLANI
* Bu planın barış ve çözüm planı olmadığı açık bir şekilde görülüyor.
* Bu plan iki devletli çözümü tamamen ortadan kaldırmaktadır.
* Bir mahrumiyet yok etme planıdır.
* Bu plan yeni değildir, Ariel Şaron'un planıdır.
* İnsansız, topraksız, tarihsiz, devletsiz bir Filistin hayal etmektedirler.
AVRUPA PARLAMENTOSU’NDAKİ KONFERANS
* Konferans teröristlerin açıkça propaganda yaptığı, kendilerini meşrulaştırmaya çalıştığı bir platforma dönüşmüştür.
* Bu toplantı AP'nin teröre destek verdiğinin ve suç işlediğinin açık bir delilidir.
ABD İLE İSTİHBARAT PAYLAŞIMI
* Devam ediyor. Ama yeterli mi? Buna evet demem mümkün değil.
* Terör örgütleriyle mücadelemizde müttefiklerimizden yeterli destek görmüyoruz.
F-35’LERLE İLGİLİ ORTAK KOMİSYON
* Ortak komisyon kurulması fikri kasım ayında yapılan ziyarette gündeme gelmişti.
* Maalesef bugüne kadar bir netice alamadık yaptığımız görüşmelerde.
* S-400'ler Türkiye'de olduğu sürece F-35'lerin verilmeyeceği noktasındalar.
* Bizim teklifimiz hâlâ masada. Teklifimizi yeniledik.
İDLİB SORUSUNA YANIT
* Soçi Mutabakatı çerçevesinde İdlib mutabakatı hâlâ masada duruyor.
* 12 gözlem noktasını da bu mutabakata göre belirledik.
* Aynı harita üzerinden müzakerelerimizi yürüteceğimizi bildirdik.
* Rejimin askerlerimize yönelik herhangi bir tehdit olduğunda karşılıksız bırakmayacağımız bilmeleri gerekiyor.
KIZILAY’A YAPILAN BAĞIŞ
* Burada süreci başlatan bağış sahibidir.
* Şartlı bir bağıştır.
* Vergi kaçırılması ya da usulsüzlük yapılması söz konusu değil.
* Kurumlarımızı yıpratarak kimsenin eline bir şey geçmez.