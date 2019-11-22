Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] THY uçağında faciaya ramak kala! /22 Kasım 2019 04:05

[FLAŞ] THY uçağında faciaya ramak kala!

Türk Hava Yolları (THY) uçağı Ukrayna'nın Odessa Havalimanı'na inişi sırasında iniş takımları açılmadı. Bunun üzerine ilk iniş teşebbüsünde pisti pas geçen kaptan pilot 2'nci denemede uçağı burnu üzerine iniş yaptırmak mecburiyetinde kaldı. Uçakta bulunan 134 yolcu ile mürettebat tahliye botları ile tahliye edildi.

THY yolcuları facianın eşiğinden döndü

Türk Hava Yolları'nın TK 467 sefer sayılı İstanbul-Odessa seferini yapan uçağındaki yolcular facianın eşiğinden döndü. 

Midyat isimli uçak Odessa'da pisti terk ederek toprak zemine çıktı

Odessa Uluslararası Havalimanı'na inişi esnasında "Dikme" diye bilinen ön iniş takımlarının açılmaması sebebiyle burnu üzerine iniş yapmak mecburiyetinde kalan uçak pistten çıktıktan sonra toprak zeminde durabildi. 

PİLOT İLK TEŞEBBÜSTE PİSTİ PAS GEÇTİ

THY uçağının kaptan pilotunun Odessa Havalimanı'na iniş teşebbüsünde önce pisti bir kez pas geçtiği ve 2'nci deneme esnasında pistten çıktığı bildirildi. 

134 YOLCU VE MÜRETTEBAT FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

TC-JGZ kuyruk tescilli Boeing 737-800 uçağında bulunan 134 yolcu ve mürettabat "slide" denilen acil tahliye botları vasıtasıyla tahliye edildi.

İniş takımları açılmayan Boeing 737-800 tipi uçak burnunun üzerine iniş yapmak mecburiyetinde kaldı.

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, "Uçakta bulunan 134 yolcumuz ve uçuş ekibimiz hiçbir yaralanma olmadan uçaktan tahliye edilmiştir." denildi.

TK468 sefer sayılı Odessa-İstanbul uçuşu kaza sebebiyle iptal edildi.


Pist dışına çıkarak durabilin THY uçağının kaza sonrası görüntüsü ne kadar büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi. 

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