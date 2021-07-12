Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da hastane ve bakımevi personeline aşı zorunluluğu /12 Temmuz 2021 23:36

Fransa'da hastane ve bakımevi personeline aşı zorunluluğu

Fransa'da 4. dalganın önüne geçmek için alınan tedbirler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından açıklandı.

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Fransa'da hükümet, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, tüm hastane ve bakımevi personeline aşıyı zorunlu hale getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olası bir 4. dalganın önüne geçmek için alınan tedbirleri, ulusa sesleniş konuşmasıyla açıkladı.

Macron, zorunlu Covid-19 sağlık kartı uygulaması kullanımının genişletildiğini, bunun 21 Temmuz'dan itibaren 50'den fazla kişinin bir araya geldiği her yerde zorunlu olacağını belirtti.

Ağustos ayında kafe, restoran ve alışveriş merkezlerinde zorunlu hale gelecek sağlık kartı uygulamasının, ayrıca tren ve uçaklarda da mecburi olacağını aktaran Macron, sadece aşı olmuş kişiler ile son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu olanların bu mekanlara girebileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Macron, Delta varyantı nedeniyle Fransa'nın salgının güçlü bir dalgasıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, özellikle 75 yaş üstüne aşı olmaları çağrısında bulundu.

Tüm halka zorunlu aşı gündeme gelecek
Hastanelerde ve kliniklerde çalışan tüm personele, bakımevleri çalışanlarına, engellilerle çalışanlara, yaşlı veya hassas kişilerle yakın temasta çalışanlara veya gönüllülere, Covid-19 aşısının 15 Eylül'den itibaren zorunlu olacağını kaydeden Macron, bu tarihten itibaren kontrollerin yapılacağını ve yaptırım uygulanacağını ifade etti.

Emmanuel Macron, vakaların seyrine göre tüm halka zorunlu aşı meselesini gündeme alabileceklerini kaydetti.
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