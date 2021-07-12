Samanyolu Haber /Gündem / Orhan İnandı için tutuklama kararı çıktı /12 Temmuz 2021 23:46

Orhan İnandı için tutuklama kararı çıktı

MİT’in kaçırılarak Türkiye’ye getirilen eğitimci Orhan İnandı için tutuklama kararı çıktığı belirtildi. İnandı'nın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı reddettiği ifade edildi.

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MİT’in kaçırarak zorla Türkiye’ye getirdiği eğitimci Orhan İnandı, Ankara Emniyetindeki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. İnandı, Gülen Hareketini terör örgütü olarak görmediğini, etkin pişmanlıktan da faydalanmak istemediğini söylediği öğrenildi.

Kırgızistan’da 31 Mayıs günü MİT tarafından kaçırılan Kırgız vatandaşı Orhan İnandı’nın Ankara Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu tamamlandı.

Kırgızistan’da faaliyet gösteren Sapat Eğitim Kurumları’nın kurucusu olan İnandı’nın emniyetteki ifadesine dair detaylar basına da yansıdı.

Gülen Hareket mensubu olmakla suçlanan İnandı, ifadesinde Hareketi bir terör örgütü olarak görmediğini söyledi. Sabah’ta yer alan habere göre, Gülen Hareketiyle ilişki olduğunu kabul eden İnandı Bylock kullandığını da kabul etti.

ETKİN PİŞMANLIK İSTEMEDİ

Adliyeye sevk edilen İnandı, emniyetteki ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini kaydetti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Orhan İnandı, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırgızistan’da 31 Mayıs günü kaybolan Orhan İnandı’nın kısa süre sonra kaçırıldığı öğrenildi. Bir ay boyunca MİT tarafından Bişkek Büyükelçiliğinde tutulduğu iddia edilen İnandı için sevenleri elçilik binası önünda protesto gösterileri düzenledi. İkinci bir Cemal Kaşıkçı olayının yaşanmaması ve İnandı’nın serbest bırakılması için dünyanın çeşitli yerlerinde de eylemler düzenlendi. Erdoğan, son Kabine toplantısında İnandı’yı MİT’in kaçırarak Türkiye’ye getirdiğini anlattı. Basına servis edilen fotoğrafları İnandı’nın işkence gördüğü iddialarını güçlendirdi.
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