Fransa'da seçimlerin galibi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda aday gösteren çok sayıda siyasi parti, sağ popülist Le Pen'e karşı ikinci turda seçmenlere Macron'u tercih etmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Benzeri bir ortak cephe en son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı 2017'de de oluşmuştu.

Macron'un, babası da tanınmış bir aşırı sağcı politikacı olan rakibi Marine Le Pen, bu seçimlerde eski yıllara göre görece ırkçı ve aşırı açıklamalardan kaçındıysa da Fransa'da Fransızların yabancılara göre önceliği olmasının anayasaya alınmasını talep etmesiyle dikkat çekti. Le Pen sosyal yardım veya konut gibi alanlarda Fransızlara öncelik tanınmasını savundu.

Siyasi gidişata yön veriyor

Fransa'da cumhurbaşkanı beş yıllık bir dönem için seçiliyor. Doğrudan seçilmesi sebebiyle meşruluğu da yüksek olan cumhurbaşkanı ülkede siyasi gidişata en fazla yön veren kişi. Mecliste çoğunluğu elinde tutan gruptan hükümet başkanını atayabildiği gibi, gerekli gördüğü dönemlerde meclisi dağıtma yetkisine sahip.





Fransa'da cumhurbaşkanı, 6 Kasım 1962 tarihinde yapılan anayasa değişikliğinden bu yana halk tarafından doğrudan seçiliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilere karşı Fransız direnişinin sembolü olan General Charles de Gaulle, 1965 yılında bu sistemle seçilen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.