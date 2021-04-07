Fransa'dan Milli Görüş’e ağır eleştiri

Fransa’nın Strazburg kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş Derneği tarafından inşa edilen camiye belediye yardımının iptal edilmesi ülke gündemini işgal etmeye devam ediyor.





Hükumet Sözcüsü Gabriel Attal, Milli Görüş için “Cumhuriyetin değerlerine karşı, kadın erkek eşitliğine karşı, insan onuruna karşı… Bu tür dernekler Fransa’da faaliyet göstermemeli, hatta Fransa’da var olmamalı” ifadelerini kullandı.





DERNEK YETKİLİLERİNDEN SERT TEPKİ

Attal’ın sözlerinin ardından bir basın toplantısı düzenleyen dernek yetkilileri, hükumetin cami işleyişine karışmaması gerektiğini belirtti. Dernek yetkilisi Eyüp Şahin, ‘cumhuriyet düşmanı’ ilan edilmekten duydukları rahatsızlığı dile getirdi.





Strazburg Belediyesi, Milli Görüş’ün inşa ettiği Eyüp Sultan Camii için 2.5 milyon euroluk bir mali destek paketini ay başında onaylamıştı. Hükümet söz konusu yardımın iptal edilmesini istiyor.





KONU YARGIYA TAŞINIYOR

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Milli Görüş’ün ülkedeki faaliyetlerini engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını söylerken, Strazburg (Bas-Rhin) bölge valiliği derneğin alacağı kamu yardımının iptali istemiyle mahkemeye başvuracak.





Bas-Rhin Valiliğinden yapılan açıklamada, Strazburg Belediye Meclisi’nde Eyüp Sultan Camisi’ne, inşa maliyetinin yüzde 10’u olan 2 milyon 563 bin 999 avro para yardımı yapılmasının kabul edilmesinin tartışmalı olduğu ifade edildi.





Açıklamada, Vali Josiane Chevalier ile Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian arasındaki yazışmaların Belediye Meclisinin kararını geri çekmesiyle sonuçlanmadığı, bu nedenle valiliğin tartışmalı gördüğü bu yardım kararını iptal istemiyle Strazburg İdari Mahkemesine götüreceği aktarıldı.





İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Yeşiller Partisinden olan Strazburg Belediyesinin 22 Mart’taki kararına karşı çıkarak, Grand-Est ve Bas-Rhin Valiliğinden yardım kararını idari mahkemeye sevk etmesini istemişti.





Darmanin açıklamasında, “Strazburg Belediyesi, Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü’nü imzalamayı reddeden ve siyasi İslam’ı savunan bir federasyon tarafından desteklenen bir camiyi finanse ediyor. Umarım bir an önce herkes gözlerini açar, ayrılıkçı yasası onaylanır ve yürürlüğe girer.” ifadesini kullanmıştı.





Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yazdığı mektupta Darmanin’in talebine itiraz ederek, söz konusu kararın Alsace-Moselle bölgesinin yerel hukukuna uygun olduğunu belirtmişti.???????





MİLLİ GÖRÜŞ, İSLAMİ PRENSİPLER TÜZÜĞÜNÜ İMZALAMADI

Milli Görüş, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hazırlattığı İslam Prensipleri Tüzüğü’nü imzalamayan üç büyük gruptan biri olarak dikkatleri üzerine çekmişti.





Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İslam Prensipleri Tüzüğü’nü imzalamayan Müslüman dernekleri ve cami federasyonları ile müzakere edecek bir şey olmadığını bu kuruluşlar ve kontrat dışı okullar üzerindeki denetimlerin sıkılaştırılacağını açıkladı.





Ocak ayında Fransa İslam Konseyi (CFCM), ülkede ilke olarak ‘siyasal İslam’ı reddeden ‘Fransa’da İslam prensipleri tüzüğünü’ kabul etmişti. Fakat, İslam Toplumu Milli Görüş Derneği, Fransa Müslüman Türk Dernekleri Koordinasyon Komitesi ve Tebliğ cemaati ile bağlantılı İnanç ve Uygulama Hareketi, söz konusu tüzüğü imzalamayı reddetmişti.