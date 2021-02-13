IBAN'ı firari Galip Öztürk'e kim verdi?

Galip Öztürk'e Galatasaraylı futbolcuların IBAN'larını kim verdi, bu şahsın kulübe yaptığı "bağış" iade edildi mi?



Umut Ozan Darıcı | T24







Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in 1905 liralık sözleşmesine yönelik eleştirilere "Dante'yi bilirsiniz, İlahi Komedya'yı yazdı. Dante herhalde yaşasaydı, bunu bir daha yazardı.





Çocukların kumbarasındaki paraya talip olanlar ile çocukların kumbarasına para koyanlar eş değer görülüyor. Ben hocamı bu sözlerle bir kez daha selamlamak istiyorum." şeklinde cevap vermişti.







Fenerbahçe'nin "Fener ol" kampanyasını iğneleyen bu sözlerin üstünden daha iki yıl bile geçmedi. Ama Mustafa Cengiz, çocukların kumbarasına 1996 yılında işlenen Kuvvet Köseoğlu cinayetinin azmettiricisi, hakkında müebbet hapis cezası bulunan, firari Galip Öztürk'ün parasını koymaktan geri durmuyor.





Galip Öztürk isimli şahıs son bir ay içinde Galatasaray Kulübü'ün "Aslan gibi sponsor" kampanyasına 1 milyon lira, 1-0'lık Fenerbahçe galibiyeti sonrasında ise futbolculara 1,5 milyon lira bağış yaptığını, banka dekontlarıyla açıkladı.





Kırmızı bültenle aranan, yurt dışında firari durumda bulunan bu zattan alınan "bağış"lar, Galatasaray taraftarını temsil ettiğini iddia eden ultrAslan denilen, cemaatlerle-mafyatik tiplerle fotoğraf vermekten hiç çekinmeyen bir oluşum tarafından takdirle karşılanıyor.

9 HAZİRAN 2019: Müebbet hapis cezasına çarptırılan Galip Öztürk (ortada), Gürcistan'ın başşehri Batum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Hidayet Türkoğlu (soldan 2'nci) ile görüşmüştü.

Fenerbahçe galibiyeti sonrasında futbolculara bölüştürdüğü 1.5 milyon liralık "prim"i paylaşırken, yanlışlıkla Galatasaray Futbol Kulübü oyuncularının IBAN'larını da paylaştı.





Burada sorulması gereken en önemli soru şu; yurt dışında kaçak durumda bulunan ve hakkında müebbet hapis cezası olan bir kişi, nasıl oluyor da Galatasaray futbolcularının tamamının IBAN bilgilerine sahip olabiliyor?





Futbolcuların IBAN bilgileri kim tarafından verilmiştir?





Her isteyene tüm futbolcuların IBAN bilgileri verilebiliyor mu?





En önemlisi Galatasaray Kulübü ve yöneticileri, böyle bir kişinin futbolcularına prim adı altında ödeme yapılmasından rahatsız değil mi?





Tabii ki kimse rahatsız değil, zira bugüne dek, bu paraların iade edildiği, kabul edilmemesi gerektiğine yönelik tek bir açıklama bile yapılmadı. Futbolcuların IBAN hesaplarına yatırılan paralar gibi "Aslan gibi sponsor" kampanyasına bağışladığı para için de herhangi bir şey söylenmedi.





Tüm bunlar yan yana gelince, alanın ve satanın razı olduğunu anlamak güç olmuyor.





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