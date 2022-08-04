Samanyolu Haber /Dünya / Füzeler Japonya yakınlarına düştü /04 Ağustos 2022 18:38

Füzeler Japonya yakınlarına düştü

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretine Pekin yönetiminin cevap olarak başlattığı askeri tatbikatta ateşlenen bazı füzelerin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgelerine düştüğü ifade edildi.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre Tayvan, Çin’in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ziyaretinin ardından ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatlarda fırlattığı güdümlü füzelerin, kara suları olarak gördüğü bölgelere düştüğünü açıkladı. Füzelerden bazıları da Japonya’nın münhasır ekonomik bölgelerine düştü.

Tayvan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında şunlar dendi: “Çin ordusunun öğle saatlerinde ateşlediği çok sayıda Donfeng güdümlü füzesinin adanın kuzeydoğu ve güneybatısındaki bölgelere düştü. Tayvan silahlı kuvvetlerinin izleme ve keşif araçlarıyla durumu tespit etti ve savunma sistemlerini devreye soktu.”

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı da, öğle saatlerinde “Tayvan Boğazı’nın doğusundaki bazı bölgelere konvansiyonel füzelerin ateşlendi. Hedefler başarıyla vuruldu” diye açıklama yayınlamıştı.
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