Füzeler Japonya yakınlarına düştü

Tayvan, Çin’in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ziyaretinin ardından ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatlarda fırlattığı güdümlü füzelerin, kara suları olarak gördüğü bölgelere düştüğünü açıkladı. Füzelerden bazıları da Japonya’nın münhasır ekonomik bölgelerine düştü.Tayvan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında şunlar dendi: “Çin ordusunun öğle saatlerinde ateşlediği çok sayıda Donfeng güdümlü füzesinin adanın kuzeydoğu ve güneybatısındaki bölgelere düştü. Tayvan silahlı kuvvetlerinin izleme ve keşif araçlarıyla durumu tespit etti ve savunma sistemlerini devreye soktu.”Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı da, öğle saatlerinde “Tayvan Boğazı’nın doğusundaki bazı bölgelere konvansiyonel füzelerin ateşlendi. Hedefler başarıyla vuruldu” diye açıklama yayınlamıştı.