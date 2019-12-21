Galatasaray, Göztepe deplasmanından eli boş dönüyor

Süper Lig’de geçen hafta evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp yara alan Galatasaray, Göztepe deplasmanından eli boş döndü: 2-1. Maçın 9'uncu dakikasında Jerome’nin golüyle yenik duruma düşen Galatasaray, 27’de Gassama’nın ters vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1. Ancak 61’de sahneye çıkan Halil, Galatasaray'ı yıkan isim oldu. Bu sonuçla ligdeki 4'üncü mağlubiyetini alan Galatasaray, 24 puanda kalıp zirvenin gerisine düştü. Göztepe ise 23 puana yükselerek üst sıralar için umutlandı.





Maçtan dakikalar...





6'ncı dakikada Selçuk’un ceza yayı üzerinden kullandığı serbest atışta top az farkla yandan oyun alanını terk etti.





9'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Serdar’ın kullandığı köşe atışında Titi topu kafayla indirdi, bomboş durumdaki Jerome meşin yuvarlağı kale dibinden ağlarla buluşturdu: 1-0.





15'inci dakikada Serdar’ın sağ kanattan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde topa yükselen Reis'in yaptığı kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.





27'nci dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ömer’in kullandığı kornerde Beto topu elinden kaçırdı, Selçuk’un ortasında Babel kafayı vurdu, Gassama'ya çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.





32'nci dakikada Babel’in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Feghouli kaleci Beto eli karşı karşıya pozisyonda sert vurdu, yerden giden top yandan oyun alanını terk etti.





49'uncu dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Halil ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top üstten dışarı çıktı.





56'ncı dakikada Leo'nun soldan ortasında savunmada Marcao'dan seken topu arka direkte Halil kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.





58'inci dakikada Ömer Bayram soldan kesti. Kale sahasında Babel bomboş pozisyonda topu kafayla üstten auta gönderdi.





61'inci dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Kontra atağa kalkan sarı kırmızılılarda Serdar’ın ara pasında Halil kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Halil’in plase vuruşunda top ağları sarstı: 2-1.





71'inci dakikada Ömer’in pasıyla ceza sahası içine giren Nagatomo topu altıpastaki Babel'e atmak istedi, araya giren Titi tehlikeyi önledi.





78'inci dakikada Göztepe üçüncü gole çok yaklaştı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Serdar’ın aşırtma vuruşunda top yan direkten döndü. Aynı dakikada bu kez Falcao kaleci ile karşı karşıya kaldı. Falcao’nun yerden şutunu Göztepe kalecisi Beto çıkardı.





Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Galatasaray renktaşına yenilerek şampiyonluk yarışında kritik 3 puanı kaybetti.





NOTLAR





Süper Lig’in 16'ncı haftasında Göztepe’ye konuk olan Galatasaray eksiklerin çokluğu nedeniyle İzmir deplasmanına 17 kişilik oyuncu kadrosuyla çıktı. Sarı kırmızılılarda süresiz kadro dışı bırakılan Nzonzi’nin yanı sıra Jimmy, Emre Mor, Şener, Seri, Lemina ve Yunus, Göztepe karşısında forma giymedi. Teknik direktör Fatih Terim, Lemina’nın yerine orta sahada kaptan Selçuk’a 11'de fırsat verdi. Galatasaray’da yedek bekleyen tüm futbolcuların ise yerli olması dikkat çekti.





Ev sahibi Göztepe’de ise sakatlıkları bulunan orta saha Poko ve stoper Atınç’ın yanı sıra cezalı sol bek Berkan forma giyemedi. Göztepe - Galatasaray karşılaşmasına her iki takım taraftarı da yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 9 bin Göztepeli futbolsever Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nı tıklım tıklım doldururken, 400 kadar Galatasaraylı futbolsever de kale arkasından takımlarını destekleri. Maçtan önce her iki tribün de oyuncuları tek tek çağırıp sevgi gösterilerinde bulundu.





İzmir emniyeti stat etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Bileti bulunmayan kişiler stat çevresine dahi yaklaştırılmadı. Polis, Göztepeli ve Galatasaraylı taraftarların karşı karşıya gelmemesi adına büyük çaba sarf etti. Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Göztepe ile oynanan maçta 350'nci kez sarı kırmızılı formayı terletti.





PUAN DURUMU







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