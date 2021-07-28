Galatasaray-PSV maçında tam 3 gol vardı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına 2-1 yenilerek elendi. Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek sarı-kırmızılı takım, İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.
Hollanda ekibi, 37. dakikada Madueke’nin golüyle skorda üstünlüğü yakaladı. Dakikalar 59’u gösterirken sahneye çıkan Marco Van Ginkel, durumu 2-0’a getirdi.
Müsabakanın 84. dakikasında Mbaye Diagne, temsilcimizin tek golünü kaydetti ve skoru belirledi: 2-1.
PSV Eindhoven'da Boscagli, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İlk ayağı 5-1 kazanan PSV Eindhoven, bu sonuçla adını 3. Eleme Turu’na yazdırdı.
Karşılaşmanın önemli anları
37. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Muslera’nın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışı sağ çaprazında önünde bulan Madueke’nin sert şutunda Marcao’ya da çarpan top ağlara gitti: 0-1
58. dakikada ceza yayı üzerinde rakibini çalımlayan Van Ginkel pasını Zahavi'ye verdi. Zahavi'nin sağ çaprazdan sert şutunda, Muslera topu kornere çeldi.
59. dakikada Götze'nin sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Van Ginkel altı pasın sağ çaprazında düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-2.
74. dakikada PSV Eindhoven 10 kişi kaldı. 63. dakikada sarı kart gören Boscagli, Diagne'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına geçen Aytaç Kara'nın şutunda top az farkla auta gitti.
84. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Emre Taşdemir’in soldan ön direğe yaptığı ortada Diagne, şık bir röveşata vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
GALATASARAY- PSV EINDHOVEN
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram (Dk. 76 Atalay Babacan), Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç (Dk. 67 Emre Taşdemir), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Babel), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 67 Arda Turan), Mustafa Muhammed (Dk. 46 Diagne)
PSV Eindhoven: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze (Dk. 90+1 Jordan), Van Ginkel (Dk. 69 Pröpper), Madueke (Dk. 69 Mauro Junior), Zahavi (Dk. 75 Viergever), Gakpo (Dk. 90+1 Bruma)
Goller: Dk. 37 Madueke, Dk. 59 Van Ginkel (PSV Eindhoven), Dk. 84 Diagne (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 74 Boscagli (PSV Eindhoven)
Sarı kart: Dk. 88 Aytaç Kara (Galatasaray)