Gaspçılara ateş eden polis 18 yaşındaki genç kızı vurdu...

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 ayrı gasp suçundan aranan 2 şüpheli, çaldıkları plakasız motosiklet ile sokak üzerinde polis ekipleri tarafından sıkıştırıldı. Polis ekiplerine teslim olmayan ve motosiklet ile kaçmaya çalışan şüphelilere polis ekipleri tarafından ateş açıldı.











AMCASININ EVİNE GİDERKEN VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ

O esnada olay yerinde bulunan ve amcasının evine gitmeye çalışan Zuhal Ebrar Yıldız’a (18) kurşun isabet etti. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yere yığılan Zuhal Ebrar Yıldız sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Zuhal Ebrar Yıldız hayatını kaybetti. Yakınları hastaneye akın etti. Zuhal Yıldız’ın vurulduğunu öğrenen ailesi ve akrabaları hastaneye akın etti.