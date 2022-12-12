Gaspçılara ateş eden polis 18 yaşındaki genç kızı vurdu...

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 ayrı gasp suçundan aranan 2 şüpheli, çaldıkları plakasız motosiklet ile sokak üzerinde polis ekipleri tarafından sıkıştırıldı. Polis ekiplerine teslim olmayan ve motosiklet ile kaçmaya çalışan şüphelilere polis ekipleri tarafından ateş açıldı.
AMCASININ EVİNE GİDERKEN VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ
O esnada olay yerinde bulunan ve amcasının evine gitmeye çalışan Zuhal Ebrar Yıldız’a (18) kurşun isabet etti. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yere yığılan Zuhal Ebrar Yıldız sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Zuhal Ebrar Yıldız hayatını kaybetti. Yakınları hastaneye akın etti. Zuhal Yıldız’ın vurulduğunu öğrenen ailesi ve akrabaları hastaneye akın etti.
POLİSLER GÖZALTINA ALINDI, GASPÇILAR ARANIYOR
Olayda kaçan motosikletli gaspçıların kimlikleri polis ekipleri tarafından tespit edildi. B.P. (19) ve S.Ç. (27) isimli şahısları yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, gaspçıları yakalamaya çalışırken ateş açan ve yanlışlıkla Z.E.Y’nin vurulduğu olayda olan 2 polis memuru, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alındı.
"SAVCI OLMAK İSTİYORDU"
Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenaze yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Zuhal Ebrar Yıldız'ın kuzeni Oğuzhan Yıldız, "Polisler peşlerinde oldukları bir gaspçı çeteyi kovalarken bir kaza kurşunu yüzünden can verdi Zuhal. Babaannesinin evine bir şey almaya gidiyordu. Üniversite öğrencisiydi, savcı olma hayali vardı. Polis memurları duruma müdahale ederken kuzenimizin sırtına 2 kurşun isabet etti. Ailesi perişan durumda. Abisini yeni askere göndermiştik o da geri geliyor" dedi. Zuhal Ebrar Yıldız'ın diğer kuzeni İsmail Yavuz, "Beyoğlu Emniyet Müdürü ve Şişli Emniyet Müdürü gece bizi ziyaret ettiler. Bizimle ilgilendiler yardımcı olacaklarını konunun peşini bırakmayacaklarını söylediler. İki polisin gözaltında olduğu bilgisini verdiler" diye konuştu. Yıldız'ın cenazesi Beyoğlu Sinan Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kulaksız Mezarlığı'na defnedilecek.