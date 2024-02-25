Gazze'de geçici ateşkes: 4 ülke anlaştı

Hamas ile İsrail arasında, arabulucuların müzakere ettiği Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası konusunda art arda açıklamalar yapılıyor.





Arapça yayın yapan Londra merkezli Şark el-Avsat'ın Filistinli kaynaklara dayandırdığı haberde, taraflar arasında Paris'te taslağı oluşturulan uzlaşıya göre ateşkesin ilk aşamada 6 hafta süreyle devreye gireceği bildirildi.





Ateşkesin birinci aşamasında, Gazze Şeridi'ndeki 35 kadar İsrailli rehine serbest bırakılacak, İsrail hapishanelerindeki yüzlerce Filistinli esir de salıverilecek.





Taraflar arasında "karşılıklı serbest bırakılacak esir listeleri, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinden çekilmesi, Filistinlilerin buraya yeniden dönmesi, savaşın kesin biçimde sonlanması" gibi konular, anlaşmanın ikinci ve üçüncü aşaması için yeniden müzakere edilecek.





İsrail devlet televizyonu KAN ise İsrail ordusunun "çatışmalara ara vermeye hazır olduğunu", bu süreyi "sahadaki güçlerin takviyesi, tedarik, Gazze'nin kuzeyi ve güneyine saldırıya hazırlık olarak" kullanacağını bildirdi.





İsrail'den yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ateşkes müzakerelerinin ilerleyen günlerde Kahire ya da Doha'da bir anlaşmayla sonuçlanabileceğini ve ramazan ayında uygulamaya girebileceğini aktardı.





Ayrıca İsrail gazetesi Yedioth Ahranot'un bildirdiğine göre, Tel Aviv yönetiminin savaş kabinesi, Hamas ile rehine takası anlaşmasına ilişkin müzakere ilkelerini onayladı.





Hamas'ın bu ilkeleri kabul etmesi halinde, İsrail'in, görüşmelere devam etmek üzere Katar'a bir heyet göndermesi bekleniyor.





NETANYAHU: ANLAŞMA ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. ABD merkezli CBS kanalına konuşan Netanyahu, "Hepimiz rehine anlaşması üzerinde çalışıyoruz. Anlaşmaya varıp varamayacağımızı söyleyemem" dedi.





Hamas'ın "makul bir duruma gelmesi" gerektiğini belirten Netanyahu,

"Gazze'deki Filistinli sivillerin tahliyesini" ve "Hamas'ın kalan taburlarının yok edilmesine yönelik bir operasyonu" içeren ikili bir askeri planı gözden geçirmek üzere kurmaylarıyla bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.





İsrail başbakanı, "Eğer bir anlaşma yaparsak, bu biraz gecikecek ama gerçekleşecek. Anlaşma olmazsa da yine de yapacağız" dedi.





ABD: TEMEL HATLAR ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILDI





Beyaz Saray Ulusal Güvenlikk Danışmanı Jake Sullivan, I·srail, Mısır, Katar ve ABD'nin, geçici ateşkes için rehine anlaşmasının temel hatları konusunda mutabakata vardığını açıkladı. Sullivan, anlaşmasının hala müzakere aşamasında olduğunu ve Katar ile Mısır'ın Hamas ile dolaylı görüşmeler yapması gerekeceğini bildirdi.













HAMAS'IN ÇEKİNCELERİ

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamid, el-Gad televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in "ateşkes anlaşmasını bir esir takası anlaşmasına dönüştürmek" istediğini ve içeriğini boşaltmaya çalıştığını belirtti.

İsrail basınının aktardığının aksine müzakerelerin "olumlu bir atmosferde geçmediğine" işaret eden Hamid, Hamas'ın "Gazze'ye saldırıların sonlandırılması, İsrail ordusunun gerekirse aşamalı olarak Gazze'den çekilmesi talebine karşı Tel Aviv'in ret yanıtında inatçı davranmasının görüşmeleri zorlaştırdığını" kaydetti.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin basın danışmanı Tahir en-Nunu, Mısır'ın el-Vatan gazetesine yaptığı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın "taleplerinden taviz verdiğini açıklamasının" gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İsrail'i anlaşmaya varılmasını engellemekle suçlayan en-Nunu, Hamas'ın "anlaşma için savaşın bitmesi, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi, ablukanın kaldırılması ve Gazze'nin yeniden inşası şartlarına bağlı olduğunu" vurguladı.

Sullivan ayrıca şunu ekledi: "Sivilleri koruma planı olmadıkça, Refah operasyonun devam etmesi gerektiğine inanmıyoruz."









29 BİN 606 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 606 Filistinli öldürüldü, 69 bin 737 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.



