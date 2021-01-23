Genelkurmay Başkanı istifa etti

İspanya'da bazı siyasi, askeri ve sivil üst düzey yetkililerin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılama protokolünü çiğneyerek öncelikli olarak aşı yaptırmaları ülkede tartışma başlattı.





Protokolü ihlal edenlerden Genelkurmay Başkanı Miguel Angel Villarroya tartışmanın büyümesi üzerine görevini bıraktığını açıkladı.







İspanya'daki 17 özerk yönetimden biri olan Murcia'da yerel hükûmetinin sağlık bakanı ve akabinde Bask bölgesindeki iki hastanenin müdürü, protokolün dışına çıkarak Covid-19 aşısını erken yaptırmaları sonucu gelen baskılardan hafta içinde görevlerinden istifa etmek zorunda kaldı.





SAĞLIK BAKANI İSTİFA ETMEYECEK





Covid-19 aşısını erken olan diğer bir siyasetçi, Ceuta özerk yönetiminin sağlık bakanı Javier Guerro ise baskılara rağmen istifa etmeyeceğini açıkladı.





Guerro, "Ben normalde grip aşısı bile olmam. Danışmanlarım Covid-19 aşısını getirip, ben olmadan kendilerinin de olmayacağını söyledi. Ben de aşıyı yaptırdım. Ama ikinci dozu yaptırmayacağım." diyerek kendini savundu.





Son olarak, Genelkurmay Başkanı General Miguel Angel Villarroya ve bazı üst düzey askerlerin de Covid-19 ilk doz aşılarını olduğu ortaya çıktı.





Ayrıca Savunma Bakanı Margarita Robles'in de Genelkurmay Başkanı Villarroya'dan, Covid-19 aşısını erken olmasının gerekçesiyle ilgili bir savunma istedi.





Tartışmanın büyümesi üzerine Genelkurmay Başkanı Villarroya istifasını sundu.

