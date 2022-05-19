George Floyd’un ölümü nedeniyle yargılanan eski polis suçunu kabul etti

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de siyahi George Floyd'u gözaltına aldığı sırada boynuna baskı yaparak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin ile olay anında yanında bulunan 3 eski polis memurundan bir olan Thomas Lane, suçunu kabul etti.





Lane, Floyd’un ölümüyle ilgili olarak ikinci derece adam öldürmeye yardım ve yataklık etmek ile ikinci derece kasıtsız cinayete yardım ve yataklık etmekle suçlanan üç eski polis memurdan biriydi. Chauvin'in Floyd'un boğazına dizi ile baskı uyguladığı sırada bacaklarını tutan 39 yaşındaki Lane, savunma anlaşmasının parçası olarak 2 yıl sonra ikinci derece adam öldürme suçunu kabul ettiği bildirildi.





LANE’NİN 36 YIL HAPİS CEZASI ALMASI BEKLENİYOR





Minnesota Başsavcısı Keith Ellison’ın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, savcıların anlaşma gereği ikinci derece kasıtsız cinayete yardım ve yataklık etmekle suçlamasını düşürmeyi kabul ettikleri belirtilerek, Lane için 36 ay hapis cezası önerdikleri ifade edildi.





“YANLIŞ BİR ŞEY YAPTIĞINI KABUL ETMESİ ÖNEMLİ BİR ADIM”





Ellison, “Thomas Lane’in Floyd’un ölümündeki rolünün sorumluluğunu kabul etmesinden memnunum” ifadelerini kullanarak, “Yanlış bir şey yaptığını kabul etmesi, Floyd ailesinin, topluluğumuzun ve ulusun yaralarını iyileştirme yolunda önemli bir adımdır. Hesap verebilirlik bu davada önemli ve adalete doğru devam eden yolculuğumuz için gerekli” dedi.







