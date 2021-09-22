Samanyolu Haber /Dünya / Geri çekilen Fransız Büyükelçisi ABD'ye dönecek /22 Eylül 2021 20:20

Geri çekilen Fransız Büyükelçisi ABD'ye dönecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Joe Biden'in yaptıkları telefon görüşmesinin ardından Fransa’dan yumuşama sinyalleri geldi.

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Avustralya'nın Fransa'yla olan 66 milyar dolarlık denizaltı anlaşmasını iptal etmesinin ardından Washington Büyükelçisini acilen geri çağıran Fransa'dan geri adım geldi. Fransız Büyükelçisi gelecek hafta ABD'ye dönecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden yaptıkları telefon görüşmesi sonrası “müttefikler arasında açık istişarelerin” krizden kaçınabileceği konusunda hemfikir olduğunu açıklarken, Fransız Büyükelçisinin gelecek hafta ABD'ye döneceği bildirildi.

Avustralya'nın Fransa'yla olan 66 milyar dolarlık denizaltı anlaşmasını iptal etmesinin ardından Fransa Washington Büyükelçisini acilen geri çağırmıştı.

Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise "sırtımızdan vurulduk" ifadelerini kullanmıştı.

Le Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını duyurmuştu.
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