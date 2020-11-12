Gerilim ‘ortak barış gücü’ kararına yansıdı: Moskova’nın gölgesinde ateşkes

Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmaları sona erdiren Rusya, askerlerini bölgeye “barış gücü” adı altında konuşlandırmaya başladı. Dağlık Karabağ’a asker göndermek konusunda hevesli olan Ankara ise şimdilik Moskova’nın çizdiği sınırlar dahilinde bölgede konuşlanacak. Azerbaycan’a asker göndermeye hazırlanan AKP’den “Rusya ile ortak barış gücü bölgede bulunacak” açıklaması gelirken Kremlin, bu ortaklığa temkinli yaklaşarak “İşbirliği bölgemiz Karabağ’da yer almayacak” diye vurguladı.





SURİYE’DE GÖREV YAPTILAR





Rusya Genelkurmay Başkanlığı dün yaptığı açıklamada, “Öncü birliklerimiz Laçin koridorunda ve Laçin-Lısogorsk karayolunun bir bölümünde kontrolü sağladı ve geçici gözlem noktaları kurdu” diyerek 414 askerin ve askeri teçhizatın bölgeye gönderildiğini duyurdu.





Bu askerlerin birçoğunun Suriye’de görev yaptığını ve gönderilecek asker sayının bin 960 olacağını belirten bakanlık, “Askerlerin neredeyse tamamı, Suriye’de insani operasyonların desteklenmesi ve güvenliğin sağlanması görevlerinde deneyime sahip. Askerler, savaş koşullarında uluslararası beşeri hukuk normları konusunda eğitimden geçti” notu paylaştı.





Söz konusu krizde Azerbaycan’ı destekleyen ve bu ülkeye askeri destek veren Ankara’nın ise Moskova’yla gerilimli ilişkisi dün iki farklı açıklamaya yansıdı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısı’nda dün yaptığı konuşmada, “Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır” açıklamasında bulundu.





Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov ise dünkü basın toplantısında, “Rus-Türk ortak barış güçlerinden bahsedilmedi. Bu konu hiçbir zaman ele alınmadı. Türkiye ile ortak işbirliği bölgemiz Karabağ’da yer almayacak, Azerbaycan topraklarında yer alacak, burada bir izleme merkezi oluşturulması söz konusu” vurgusu yaptı.





AZERBAYCAN İSTEKLİ





Azerbaycan ise Türkiye’nin bölgede en az Rusya kadar etkili olması konusunda ısrarcı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Dağlık Karabağ çatışmasında Türkiye ve Rusya’nın eşit rol almasını istiyoruz” açıklamasını öne çıkarırken Ermenistan ise Türkiye’nin bölgede asker bulundurma kararına henüz sessiz kaldı.





ERMENİSTAN’DA PROTESTO





Ermenistan kamuoyu ise anlaşmadan ötürü Başbakan Nikol Paşinyan’ı “başarısızlık” ile suçlarken dün başkent Erivan’da protestolar devam etti. Paşinyan’ın istifası talebiyle yapılan eylemlere polis müdahalesi görüntülere yansırken ülke içi gerilimin bugün de devam etmesi bekleniyor.