Samanyolu Haber /Gündem / Gezi korkusu hortladı: Polise sokakta 'tank dahil silah kullanma' yetkisi /07 Ocak 2021 11:51

Gezi korkusu hortladı: Polise sokakta 'tank dahil silah kullanma' yetkisi

Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyum atanmasına tepki gösteren öğrencilere yönelik polis müdahalesi tartışılırken iktidar dikkat çeken bir yönetmelik değişikliği yaptı. Terör ve toplumsal olaylarda TSK’ye ait silah ve taşıtların, bakan onayıyla Emniyet ve MİT’e devredilmesinin önü açıldı.

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Emniyet’e toplumsal olaylarda TSK’ya ait silahları ve taşıtları kullanma yetkisi verildi.
 
Cumhuriyet gazetesinden Hüseyin Hayatsever’in haberine göre Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamasına yönelik protestolara polisin müdahalesi üzerindeki tartışmalar sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Taşınır Mal Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği” adlı değişiklikle “milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden terör, toplumsal olaylar ve şiddet hareketlerinin meydana gelmesi durumunda” TSK, Emniyet ve MİT, taşınır mallarını herhangi bir şarta bağlı olmadan birbirine devredebilecek.
 
Böylece TSK’ye ait silah ve taşıtların “terör, toplumsal olaylar ve şiddet hareketleri” gerekçesiyle Milli Savunma Bakanı’nın onayıyla Emniyet ve MİT’e devredilebilmesinin önü açıldı. Ayrıca yönetmelikteki “Taşınır mal işlem belgesi düzenlenmeyecek mallar” maddesine “Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca uluslararası anlaşmalara dayanılarak dost veya müttefik ülkelere ve bu ülkelerde bulunan kamu veya özel nitelikli kurum ve kuruluşlara mal ve hizmetin yardım olarak verilmesi maksadıyla tedarik edilecek taşınırlar” bendi eklendi.

Böylece uluslararası anlaşmalara dayanılarak “dost ve müttefik” ülkelere taşınır mal işlem belgesi olmaksızın taşınır malların sevkiyatı yapılabilecek.

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