Samanyolu Haber /Teknoloji / Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler! /27 Aralık 2021 14:43

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

Geçtiğimiz günlerde bir fotoğrafçı, Lockheed Martin İleri Gelişmiş Programlarının (Skunk Works) tasarladığı, X-59 QueSST (Sessiz SüperSonik Teknoloji) uçağının fotoğraflarını yakaladı. Fort Worth, Teksas'ta görüntülenen süpersonik X-59'un dışının, mavi plastikle kaplandığı görüldü. İşte NASA için geliştirilen uçağın bilinen özellikleri.

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Geçtiğimiz günlerde bir fotoğrafçı olan Aldo Boccaccio, Fort Worth Teksas'ta, 'X-59 Sessiz Süpersonik Deneysel Savaş Uçağı'nı fotoğraflamayı başardı.

Test sonrası Fort Worth, Teksas fabrikasına giderken çekilen fotoğraflarda, uçağın dışının mavi plastik bir malzemeyle kaplandığı görülüyor.

SKUNK WORKS X-59 QUESST

X-59 QueSST, Amerikan Uzay Ajansı NASA için, Lockheed Martin tarafından geliştirilmekte olan deneysel bir uçak. Lockheed Martin, 2016 yılında sessiz bir süpersonik uçak geliştirme ihalesini kazandı ve o zamandan beri projede önemli ilerlemeler kaydedildi.

2018 yılından beri Skunk Works'ün Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nin Palmdale, California'daki tesisinde uçak üzerinde çalışılıyor.

Mevcut plan X-59'u, ilk uçuş testi için Palmdale'e tekrar gönderilmeden önce, yapısal testler için F-35 Müşterek Taarruz Uçağı üretim hattını barındırmasıyla ünlü Lockheed Martin'in Teksas fabrikasına nakletmekti.

X-59 'QueSST' programının amacı, adından da anlaşılacağı gibi, ses hızından daha hızlı hareket eden uçaklarda sonik patlamaların sesini ve hissedilen etkisini büyük ölçüde azaltabilecek teknolojiyi bulmaya çalışmaktır.

X-59 QUESST TASARIMI

X-59, tasarımı mümkün olduğunca basit ve düşük maliyetli tutmak için diğer Lockheed Martin uçaklarının bileşenlerini kapsamlı şekilde kullanan yenilikçi bir tasarımdır.

Yani uçak, F-16 avcı uçağının iniş takımını, NASA T-38 eğitim uçağının kokpit kanopisini, U-2 casus uçağının tahrik sistemi parçası ve F-117 gizli avcı uçağının kontrol mekanizmasını kullanacak.

Firmanın tanıttığı modeli, 28,7 metre uzunluğunda ve 9 metre kanat açıklığına sahip tek motorlu bir uçak. Uçağın gürültü seviyelerini azaltan uzatılmış bir burnu var. X-59, uçakta kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış F414-GE-100 turbofan motorları tarafından tahrik edilecek.
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Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

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