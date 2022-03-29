Google Android kullanıcılarını uyardı: 'Bu uygulamayı silin'

Milyonlarca uygulamaya ev sahipliği yapan Google Play Store ve App Store gibi mağazalarda, zaman zaman tehlikeli içerikler yer alabiliyor. Son olarak bu tehlikeli uygulamalardan biri Android cephesinde ortaya çıktı.







ShiftDelete'in haberine göre; Google Play Store'da yer alan popüler bir fotoğraf düzenleme uygulamasının kullanıcılara ait şifreleri çaldığı ortaya çıktı. Özellikle sosyal medya paylaşımlarına odaklanan uygulama, elde ettiği kişisel bilgileri bir Rus sunucusuna aktarıyor.





ANDROID KULLANICILARINA ÇAĞRI

Google, geçen günlerde Craftsart Cartoon Photo Tools isimli bir uygulamayı mağazasından kaldırdı. Yüz binlerce kez indirilen fotoğraf düzenleme uygulamasının aniden kaldırılması pek çok kişiyi şaşırtırken, gerekçesi ise güvenlik endişeleri yarattı.





TRUVA ATINA RASTLANDI

Uygulamanın arka plan trafiğinden şüphelendiklerini açıklayan Google Play Store, detaylı incelemenin ardından Facestealer adlı bir truva atına rastladıklarını duyurdu. Söz konusu yazılım sayesinde korsanlar, kullanıcılara ait kart bilgileri, özel konuşmalar ve sosyal medya hesap şifrelerine erişim sağlıyor.





Her ne kadar uygulama Google Play Store‘da kaldırılmış olsa da yüz binlerce telefonda yüklü. Bu nedenle şirket, yaptığı çağrı ile kullanıcılardan uygulamayı acilen kaldırmalarını istiyor. Ayrıca tüm şifrelerin değiştirilerek iki kademeli kimlik doğrulamanın açılması gerekiyor.