Samanyolu Haber /Teknoloji / Göz yaşartmayan soğan yeni bir tartışma başlattı /12 Ocak 2022 12:15

Göz yaşartmayan soğan yeni bir tartışma başlattı

ABD’nin ardından İngiltere’de de yakında satışa sunulacak göz yaşartmayan soğanın lezzetiyle ilgili soru işaretleri var.

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İngiltere basını, soğan doğrarken gözlerden akan yaşlara son veren “sonion” adlı yeni bir soğan türünün gelecek hafta İngiltere'de marketlerde yerini alacağını duyurdu.

Haber, bu yeni soğanla ilgili soru işaretlerini gündeme getirdi.

Profesyonel bitki yetiştiricisi Rick Watson tarafından genetik modifikasyonla değil doğal tekniklerle geliştirilen göz yaşartmayan soğan, bir süredir ABD'de satılıyor. İngiltere'deki marketlerde bu yeni ürünün üçlü paketinin 1,50 sterline satılacağı belirtildi.

Çeşitli soğan cinslerinin çapraz döllenmesi sonucu üretilen bu ürünün farklı iklimlerde yetişip yetişmediğini incelemek üzere Fransa ve İtalya'da da çalışmalar devam ediyor.

Üreticiler, yıllar süren çalışmalar sonucu elde edilen göz yaşartmayan soğanın normal soğandan biraz daha tatlı olduğunu ama yemeklere aynı tadı verdiğini savunuyor. Amerika Ulusal Soğan Birliği Başkan Yardımcısı Greg Yielding, “Bu, normal soğanla gözlerinin yaşarmasından hoşlanmayan kişilere yönelik niş bir ürün” dedi.

Ancak göz yaşartmayan soğan, ABD'de tartışmalara yol açıyor. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Washington Post, 2018'de piyasaya sunulan bu ürünle ilgili bir lezzet testi yapmış ve birçok kişi göz yaşartmayan soğanı “lezzetsiz” bulmuştu.
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