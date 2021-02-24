Samanyolu Haber /Teknoloji / Gözde uygulama Clubhouse'ta güvenlik açığı ortaya çıktı /24 Şubat 2021 00:31

Gözde uygulama Clubhouse'ta güvenlik açığı ortaya çıktı

Son dönemin gözde sosyal medya uygulaması Clubhouse'ta güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı. Bu açık nedeniyle anlık sesli konuşmaya imkan veren sitedeki bu kayıtlar başka bir sitede de yayınlanabiliyor.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, uygulamadaki konuşmaların başka bir sitede yayınlanabilmesini sağlayan bir açığın varlığını kabul etti.

Kullanıcıların sohbet odalarına girerek dinlediği ve konuştuğu uygulama, görüşmelerin ses kaydı alınmıyor ve konuşulanların naklen dinlenmesi gerekiyor.

Fakat ABD'li siber güvenlik araştırmacıları, bir kullanıcının sohbet odalarındaki konuşmaları başka bir sitede yayınlayabildiğini ortaya çıkardı.

Bu açığı kabul eden Clubhouse ise söz konusu kullanıcının hesabını kapattıklarını ve bunun bir daha yaşanmaması için yeni önlemler aldıklarını açıkladı.

Olayı ilk olarak Stanford Üniversitesi İnternet Gözlemevi fark etmişti. Gözlemevinin açıklamasının ardından Clubhouse'un teknoloji biriminin başında bulunan David Thiel, bunun bir hackleme veya güvenlik açığı değil bir kullanıcının kullanıcı sözleşmesini ihlal etmesi olduğunu söylemişti.

Washington Post gazetesinin siber güvenlik operasyon merkezini kuran Avustralyalı siber güvenlik uzmanı Robert Potter da bu açıklamanın gerçeği yansıttığı görüşünde.

Bunun nedeni ise söz konusu açığın bir saldırganın sisteme girerek bilgi çalmasıyla değil, bir bilginin yayılmasına izin verilmeyen bir yerde yayılmasıyla gerçekleşmesi.

Bu açığı kullanan kişi, öncelikle aynı anda birden fazla sohbet odasına girmesinin mümkün olduğunu fark etti.

Ardından bir internet sitesi kurdu ve kendi hesabını siteye giren herkese açtı. Böylece siteye girenler, uygulamayı kullanıyormuşçasına sohbet odalarına girip istedikleri konuları dinleyebildi.

BBC'ye konuşan Potter "Uygulamanız popüler bir hale gelirse insanlar üçüncül uygulamalarla hizmetinizden veri kazımaya çalışırlar" dedi.

Clubhouse hakkında güvenlik endişeleri

Facebook'un eski güvenlik yöneticisi Alex Stamos'un başında bulduğu Stanford Üniversitesi İnternet Gözlemevi Clubhouse'taki kullanıcı verilerinin siber suçlular veya devlet destekli hackerlar tarafından çalınabileceği uyarısında bulunmuş, şirket bunun üzerine gerekli önlemleri almıştı.

Stamos, kullanıcılara ve sohbet odalarına atanan numaraların şifrelenmemiş bir şekilde tutulduğunu ve bunları eşleştirmenin mümkün olabileceğini söylemişti.

Araştırmacılar Çin devletinin de Clubhouse'un ses kayıtlarına ulaşma ihtimalinin bulunduğunu vurgulamıştı.

Uygulamanın sunucularının altyapısının bir kısmını sağlayan Agora şirketinin San Fransisco ve Şangay'da ofisleri bulunuyor.

Haziran ayında New York Borsası'nda halka açılan şirket "Ulusal güvenliği koruma veya soruşturmalara yardımcı olma talebi sonucu Çin devletiyle bilgi paylaşımı yapmasının gerekebileceğini" duyurmuştu.

Clubhouse uygulamasının veri güvenliğine dair endişelerin yanı sıra çok sayıda kullanıcı da telefonlarının ekran veya hoparlör kaydı özellikleri sayesinde girdikleri odalardaki görüşleri kaydedip sonradan yayınlayabiliyor.

Clubhouse'un teknoloji yöneticisi Thiel, kullanıcıların "yarı-kamusal bir alanda" konuştuğunu akıllarından çıkarmamalarını istiyor:

"Hem Agora kaynaklı nedenler hem de herkesin elinde bir kayıt cihazı olabileceği için bunu göz ardı etmeyin."

Potter ise daha önce hızla popülerleşen Zoom ve TikTok gibi uygulamalarda da çeşitli güvenlik açıkları çıktığını, yeni uygulamaları ilk kullanan kişilerden olmanın bunun gibi riskleri barındırdığını söylüyor.
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