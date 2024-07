Günlerdir tartışılan parti SHP’nin genel başkanı belli oldu!

“HİÇBİR SİYASİ PARTİYİ BÖLMEK GİBİ BİR GAYEMİZ YOK”

Türkiye'nin tüm kesimlerini kucaklayan bir siyasi anlayışla, Atatürkçü ve özgürlükçü olarak milletin huzuruna çıkmaktan gurur duyulduğu bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hiçbir siyasi partiyi bölmek, desteklemek ya da kaybettirmek gibi bir gayemiz yoktur. Bizler, bu millete yeni bir yol açmak istiyoruz. Kurucu Genel Başkanımız merhum Erdal İnönü, liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kurduğumuz 7 kişilik Yüksek İstişare Kurulumuzun ortak desteği ve kurucular kurulumuzun imzası ile partimizin genel başkanlığına, uzun yıllar belediye başkanlarının ve milletvekillerinin danışmanlık ve reklam çalışmalarını yürüten, genç, dinamik, Erdal İnönü'nün mirası olan sosyal demokrasiyi yeniden genç kuşaklara ve milletimize aktaracak kişi, film yapımcısı ve sinemacı Burak Çelik seçilmiştir."





BURAK ÇELİK KİMDİR?

Burak Çelik, 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli sinema projelerinde yapım asistanı olarak çalışmaya başladı. 2014 yılında sinema üzerine özel eğitimler almak için Bulgaristan ve Rusya'ya gitti. Burada Film yapımcılığı, uluslararası film prodüksiyonu ve lisanslama üzerine Study Filmmaking / Film Directing ve National Academy of Cinema'da lisans eğitimleri aldı.



Türkiye'ye döndüğünde, 2017 yılı başında İtalyan film ve lisans şirketi FCA Films’in Türkiye kurucu hak sahibi ve Türkiye yetkilisi olarak görev yapmaya başladı. Bu süre zarfında bir sinema filmi ve on bir reklam filminin ortak yapımcılığını ve ulusal satış direktörlüğünü üstlendi.



2018 yılı sonunda FCA Films'deki görevinden ayrıldı ve ABD, İngiltere, İtalya ve Rusya'da bulunan beş uluslararası film dağıtım ve lisans şirketinin Türkiye distribütörü olarak kendi şirketini kurdu. 2019-2022 yılları arasında sekiz yabancı sinema filmi ve iki yerli sinema filminin yapımcılığını üstlendi. Aynı dönemde toplam on sinema filmini Türk sinemaseverlerle buluşturdu.



Burak Çelik, uluslararası yüksek seviye iş yönetimi ve yabancı dil eğitimi almış olup, güncel olarak birçok sinema filminin Azerbaycan, Malezya, Rusya, Bulgaristan, Kıbrıs ve Hindistan gibi ülkelerde uluslararası dağıtım, lisanslama ve satış hizmeti veren şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.



Ayrıca, 2023-2024 yıllarında Vefa Spor Kulübü Başkanlığı ve 2020-2023 yıllarında Genç Sinema Film Yapımcıları Birliği Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif rol almaktadır. ABD, Rusya ve İngiltere'de bulunan toplam dokuz uluslararası film ve dağıtım şirketinin Türkiye distribütörü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.



Burak Çelik ayrıca, 2018-2023 yılları arasındaki seçim süreçlerinde belediye başkanları, milletvekilleri ve siyasi liderlere siyasi danışmanlık, strateji ve reklam çalışmaları yapmıştır.



SHP Kurucular Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, partinin resmi olarak 28 Haziran'da, yaklaşık 5 aylık çalışmalar sonucu, geçmişte SHP, DSP ve CHP'de siyaset yapmış isimlerin oluşturduğu Yüksek İstişare Kurulu'nun ortak noktada buluşmasıyla kurulduğu belirtildi.Partinin yeni genel merkez binasının bu ay içerisinde hizmete açılacağı, çok sayıda sinema sanatçısının, eski ve güncel belediye başkanının, bürokrat ile aktif görevde bulunan meclis üyesinin partiye katılmak istediği belirtilen açıklamada, 60 ilde teşkilatlanarak eylülde kongre yapılacağı bilgisi verildi.