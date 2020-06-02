'Gurbetçiler' yaz tatilinde Türkiye'ye gelebilecek mi?: Üç bakana 10 soru

Geçen hafta 31 ülkeye sınırlamaları kaldıran Merkel hükümetinin listesinde Türkiye yer almıyordu. Türk ve Alman yetkililer ise karşılıklı uçak seferlerini başlatmaya dönük çalışmaların sürdüğünü söylüyor.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP= Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne konunun hızla açıklığa kavuşturulması talebiyle soru önergeleri verdi.

Türkiye'de normalleşme döneminin 1 Haziran itibarıyla kademeli olarak başladığını ancak turizm başta olmak üzere bir çok sektörde belirsizliğin sürdüğünü söyleyen CHP'li Şevkin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması talebi ile TBMM’ye üç ayrı soru önergesi sundu.

UÇUŞ YASAĞI KALKACAK MI?

Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan yüz binlerce Türk vatandaşı ya da Türkiye kökenlinin yaz tatili için Türkiye’yi tercih ettiğini vurgulayan CHP'li vekil, Almanya'daki Türklerin bu yıl Türkiye’ye gelebilme hayallerinin Berlin'in uçuş yasağını kaldırmasına bağlı olduğunu aktardı.

Türkiye'de 1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmelerin belirlenen kurallar dahilinde hizmet vermeye başlayacağını, turizm tesislerinin saat sınırlamasına tabi olmayacağını aktaran Şevkin, "Buna karşın, yurt dışındaki Türklerin kendi ülkelerine seyahat edebilmelerine olanak sağlayan düzenlemelerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı." vurgusu yapıyor.





DW Türkçe'nin haberine göre CHP’li vekil Şevkin, şu soruları yöneltti:





1- Yaz tatilinin başladığı şu günlerde Avrupa’daki Türk vatandaşlarımızın yaz tatillerini Türkiye’de geçirebilmeleri için herhangi bir hazırlık yapılmış mıdır? Yapılmışsa nelerdir?





2- Türkiye ile Almanya Dışişleri Bakanlarının konuyla ilgili bir teması söz konusu mudur?





3- Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere hava yolu şirketleri Almanya uçuşlarına ne zaman başlayacaktır?





4- Yurt dışındaki Türk vatandaşlarımız seyahat yasağının sona ermesinin ardından uçak bilet fiyatlarının aşırı yüksek olma ihtimali nedeniyle endişe taşımaktadır. Uçak bilet fiyatlarıyla ilgili bir düzenleme var mıdır?





5- Türk hava yolları Covid-19 önlemleri bağlamında uçaklarda koltukların yüzde kaçını boş tutacaktır?





6- Yurt dışından Türkiye‘ye birkaç günlük iş seyahati nedeniyle gelen şirket mensupları karantina konusunda nasıl bir uygulama ile karşılaşacaktır?





7- Yurt dışından uzun süreli tatil için gelecek vatandaşlarımız için 14 günlük ev karantinası uygulaması yapılacak mıdır?





8- Vatandaşlarımızın doğru bilgilenmeleri adına yurt dışındaki Türk Konsolosluklarına güncel bilgiler iletilmiş midir?





9- Yurt dışından karayolu ile Türkiye’ye gelecek vatandaşlarımız için gerek Türkiye tarafından gerekse diğer ülkeler tarafından getirilen herhangi bir kısıtlama var mıdır?





10- Tüm bu konularla ilgili somut açıklama ne zaman yapılacaktır?