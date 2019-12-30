Habertürk'te skandal!

Habertürk yazarı Sinem Kaymakçı, İstanbul Yeni Havalimanı'nın engelli dostu olduğuna dair yazı yazması talebini geri çevirdiği için köşesinin kapatıldığını kaydetti.





Makalelerine son verildiğini şahsi Twitter hesabından duyuran Kaymakçı, arşivdeki yazılarının da silindiğini aktardı.





29 MART'TAN BU YANA HABERTÜRK'TE YAZIYORDU





Aynı zamanda kendisinin de engelli olduğunu aktaran Kaymakçı, şu ifadeleri kullandı: “29 Mart Habertürk internet sitesinde yazmaya başladım. Kendim geçirdiğim bir trafik kazası sonucu engelli kaldım. Engelliler konusunda da yazılarım oldu."





Kaymakçı, "Habertürk yönetimi benden Yeni Havalimanı ve Marmaray'ın ne kadar engelli dostu inşa edildiği konusunda figüran olmamı istedi." diye konuştu.





Kaymakçı şunları dile getirdi: "Tekerlekli sandalye ile dolaştırıp reklam amaçlı video çekimi. Ben de sokaklarda engelli sorunları had safhada iken siyasi getiri amaçlı bu filmin çekilmesini uygun bulmadım ve yönetime ifade ettim."





ARŞİVDEKİ MAKALELERİ DE SİLİNDİ!





Bunun üzerine makalelerine 28 Aralık itibarıyla son verildiğini belirten Kaymakçı, "Bugün sayfadan yazılarıma bakmak istediğimde yazılarımın kaldırıldığını görmem en büyük hayal kırıklığı oldu." dedi.





Kaymakçı, "Şu an son derece şaşkın ve çok üzgünüm. Bu yaşananları kamuoyunun bilme hakkı var diye düşündüm. En çok da engellilerin sesi olma imkânım elimden alındığı için üzgünüm." ifadelerini kullandı.