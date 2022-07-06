Hacettepe mezuniyetinde öğrencinin konuşmasını engellemeye çalışan dekan yuhalandı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde Fakülte dekanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek, dönem temsilcisi Dr. Kaya Avşar’ın konuşmasını engellemek isteyince yeni mezunlar tarafından yuhalandı.



Medyascope'tan Senem Büyüktanır'ın haberine göre, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sıhhiye Kampüsü’nde yapılan törende, “Yapılacak olan konuşmaların senato tarafından kısıtlandığını öğrendik” diyen 6. Dönem Temsilcisi Dr. Kaya Avşar, üniversite yönetiminin siyasileştiğini söyleyince Dekan Prof. Dr. Deniz Demiryürek sahneye geldi. Avşar konuşmasını, “Üniversitemizdeki kadrolarının önceliği de siyasilerin beklentileri karşılamaktan çok bilim insanlarının isteklerini değerlendirmek olmalıdır” diyerek sürdürdü. Dekan Demiryürek konuşmayı engellemek istedi ancak salondan yükselen alkışlar ve yuhalamalar üzerine Avşar konuşmasına devam etti.



“Geldik, Gördük, Gitmiyoruz”



Törende, “Geldik, Gördük, Gitmiyoruz – Merhamet Değil Haklarımızı İstiyoruz” yazılı pankartlar açan hekimler, sağlık çalışanlarının ve hekimlerin maruz bırakıldığı şiddete dikkat çekti. Mezun olan hekimlerin yaptığı konuşmalarda, sağlıkla ilgili politikaların ve üniversite yönetiminin eleştirilmesi salondan yoğun alkış ve ıslıklarla desteklendi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem Birincisi Eylül Kasapoğlu, sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında sağlık sistemine ilişkin sorunlara dair şunları söyledi:



“Bizler insan sağlığı için hayatlarımızı adadık. Peki bizim sağlığımızı kim düşünecek? Sağlıkta şiddetin son bulması için caydırıcı cezalara ihtiyacımız var. Sağlıklı şiddeti önleyebilmek için yeni yasalara daha caydırıcı cezalara ihtiyacımız var. Bu cezaların istisnası olmadan, hafifletilmeden ve hoş görülmeden uygulanmasına ihtiyacımız var. Ağır çalışma şartlarının düzeltilmesine her bir hastaya yeterli süre ayırmamıza izin veren bir sisteme ihtiyacımız var. Özlük haklarımızın iyileştirilmesine ihtiyacımız var. Hekimlik mesleğini değersizleştirmeye çalışan ve şiddeti meşrulaştıran kişi ve otoritelerin karşısındayız.”