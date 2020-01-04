Hafter Türkiye'yi tehdit etti

Libya’nın doğusunu kontrol altında tutan ve Trablus hükümetiyle savaş halinde olan güçlerin komutanı General Halife Hafter, televizyondan yayınlanan açıklamasında, “kadın-erkek, sivil-asker tüm Libyalılara vatanlarını ve onurlarını savunmak için’ Türkiye’ye karşı silahlanma” çağrısı yaptı.





Hafter, “Türkiye’nin meydan okumasını kabul ediyoruz ve cihat ilan edip silahlanma çağrısı yapıyoruz” dedi. Hafter, meselenin artık Trablus’un ‘İslamcı milislerden kurtarılması’ olmaktan çıktığını ve Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olan ‘Libya’nın kontrolünü geri almaya çalışan bir sömürgeciye karşı mücadeleye dönüştüğünü ifade etti.







Trablus’taki Fayez el Sarraj önderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye’den asker yardımı talep etmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) de, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi Perşembe günü kabul etti.





‘BAŞKA ÜLKELERİN MÜDAHALESİNDEN KAYGILIYIZ’





Afrika Birliği Başkanı Musa Faki Mahamat da dün yaptığı açıklamada, başka ülkelerin Libya’ya olası müdahalesinden kaygılı olduklarını söyledi. Mahamat, Libya’daki durumun kötüleşmesinin ve halkın sefaletinin artmasının ciddi bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.





Mahamat, “Ülkenin iç işlerine Libya halkının temel çıkarlarını ve özgürlük, barış, demokrasi ve kalkınma hedeflerini korumakla hiçbir ilgisi olmayan amaçlarla siyasi ve askeri müdahalede bulunma yönündeki çeşitli tehditler, çatışma olasılığını artırıyor” dedi. Mahamat, Libya’da krizin barışçıl yollarla çözülmesi için uluslararası kamuoyuna Afrika ülkeleriyle güç birliği yapma çağrısında bulundu.