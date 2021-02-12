Samanyolu Haber /Dünya / Haksız yere hapse atılan binlerce kişiyi unutmamalıyız /12 Şubat 2021 12:03

Haksız yere hapse atılan binlerce kişiyi unutmamalıyız

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Maryland Senatörü Chris Van Hollen, ABD Dışişleri'nin işadamı Osman Kavala için yaptığı "Derhal serbest bırakılmalı" çağrısını destek verdi. Hollen, "Haksız yere hapse atılan binlerce Türkiye vatandaşını da unutmamalıyız." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamayla 3 yıldan fazla tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala'nın "derhal serbest bırakılması" için çağrıda bulunmuştu.

Bakanlığın çağrısını destekleyen Maryland Senatörü Chris Van Hollen, kararla ilgili görüşlerini şahsi Twitter hesabında paylaştı. 
Senatör Van Hollen, Erdoğan rejminin masum binlerce kişiyi hapse attığını ifade etti.

Van Hollen, "Dışişleri Bakanlığı'nın tutuklu Türk sivil toplum lideri Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısını memnuniyetle karşılıyorum. Trump bunu uzun zaman önce yapmalıydı. Eski Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da dahil olmak üzere haksız yere hapse atılan binlerce Türk vatandaşını da unutmamalıyız." dedi.

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Van Hollen, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDH) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın 4 yıldan fazla bir süredir hapiste tutulduğuna işaret etti.

Van Hollen, "Türkiye’nin üçüncü büyük siyasi partisinin lideri Demirtaş dört yılı aşkın süredir cezaevinde. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hem Demirtaş hem de Kavala’nın tutuklanmasının hukuka aykırı olduğu yönündeki kararlarını görmezden gelmeye devam etti." ifadelerini kullandı.

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