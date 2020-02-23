Samanyolu Haber /Politika / Halk açken yiyin efendiler yiyin! /23 Şubat 2020 01:25

Halk açken yiyin efendiler yiyin!

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli "Yemek kartımda para kalmamış." diyerek canına kıymıştı. Hatay'da işsiz bir baba ise "Çocuklarım aç!" feryadı ile üzerine benzin döküp kendini ateşe verimişti. Antalya Manavgat'ta da banka borçlarını ödeyemeyen bir başka işsiz erkek intihar etmişti. Halk açlık ve sefaletin pençesinde kıvranırken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yöneticileri israfta sınır tanımıyor. AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım için kurulan yemek masası, "Yiyin efendiler yiyin, halk açken siz tıksırıncaya kadar yiyin!" diyerek eleştiriliyor.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, partisinin il danışma meclis toplantısına katılmak üzere Muğla'ya geldi. 

Yıldırım'ı, AKP İl Başkanı Kadem Mete, AKP'li belediye başkanları, partililer ve Muğla Valisi Esengül Civelek karşıladı.

SOFRADA TEK ARI SÜTÜ EKSİK

AKP'lilerin tam kadro katıldığı karşılama merasiminde masrafı halkın ödediği vergilerden karşılanmak üzere lüks sofralar kuruldu. 

Adeta birbirleriyle yarışıp Binali Yıldırım'a isteklerini ileten AKP'li belediye başkanları ve partililer, Yıldırım'ı Bodrum'a davet etti.

Şatafatlı saray sofralarını aratmayan menüler ve lüks masalar sosyal medyada infiale sebep oldu. 

Bazı sosyal medya kullanıcıları, tek arı sütünün eksik olduğu yemek masalarının fotoğraflarının altına şu sözlerle eleştirdi. "Halk açlık  ve sefaletle boğuşurken yiyin efendiler yiyin, tıksırıncıya kadar yiyin!"

AKP'li Köyceğiz Belediyesi, eski başbakan Binali Yıldırım için hazırlanan ziyafet fotoğrafını resmi Twitter hesabından paylaştı. 

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