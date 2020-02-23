Halk açken yiyin efendiler yiyin!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, partisinin il danışma meclis toplantısına katılmak üzere Muğla'ya geldi.





Yıldırım'ı, AKP İl Başkanı Kadem Mete, AKP'li belediye başkanları, partililer ve Muğla Valisi Esengül Civelek karşıladı.







SOFRADA TEK ARI SÜTÜ EKSİK





AKP'lilerin tam kadro katıldığı karşılama merasiminde masrafı halkın ödediği vergilerden karşılanmak üzere lüks sofralar kuruldu.





Adeta birbirleriyle yarışıp Binali Yıldırım'a isteklerini ileten AKP'li belediye başkanları ve partililer, Yıldırım'ı Bodrum'a davet etti.





Şatafatlı saray sofralarını aratmayan menüler ve lüks masalar sosyal medyada infiale sebep oldu.





Bazı sosyal medya kullanıcıları, tek arı sütünün eksik olduğu yemek masalarının fotoğraflarının altına şu sözlerle eleştirdi. "Halk açlık ve sefaletle boğuşurken yiyin efendiler yiyin, tıksırıncıya kadar yiyin!"





AKP'li Köyceğiz Belediyesi, eski başbakan Binali Yıldırım için hazırlanan ziyafet fotoğrafını resmi Twitter hesabından paylaştı.



