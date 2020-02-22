Önce Q7, şimdi A8...

Eski Rize Valisi Ersin Yazıcı'nın İller Bankası’ndan köylere hizmet için İl Özel İdaresi’ne gönderilen kaynaktan 642 bin 475 lira harcayarak son model makam aracı satın almıştı.





Rizeliler şimdi de Yazıcı'nın halefi Rize Valisi Kemal Ceber'in lüks makam arabasını konuşuyor.

1,7 MİLYON LİRAYA YENİ MAKAM ARABASI





olayrize.com'un haberine göre, 2015 Yılında Rize Valiliği görevinde bulunan Ersin Yazıcı'nın Q7 Marka aracının ardından bu yıl yenilenen ve değerinin yaklaşık 1 milyon 700 bin olan A8 Marka araç ile değiştirilmesi Rize'de tartışmalara yol açtı.





Rize Valisi Kemal Ceber'in makam arabası sosyal medyada tartışma konusu oldu.





ÖNCE Q7, ŞİMDİ DE A8 HAYIRLI OLSUN!





Halkın vergileri ile alınan Q7 marka arabadan sonra şimdi de A8 marka araç, sosyal medyada eleştirildi.





Rizeli E.T. Facebook hesabında şu ifadelere yer verdi: "Geçen sene Q7, bu sene de 1.700000 TL A8, hayırlı olsun, vatan sağ olsun. Biz onu da öderiz."