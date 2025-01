Hamas, rehineleri de kapsayan taslak anlaşmayı onayladı

Hamas tarafından yapılan son açıklamada, müzakerelerin son aşamasına varıldığı detayına yer verildi.









Arka plan

Euronews'te yer alan habere göre Hamas, İsrail ile onlarca rehinenin serbest bırakılmasını da içeren taslak anlaşmayı Salı günü onayladı.ABD menşeli haber ajansı Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulunan ve görüşmelerde yer aldığını belirten iki yetkili, tarafların ateşkese her zamankinden 'daha yakın' olduğunu aktardı.AP, anlaşmanın kopyası olduğu iddia edilen bir metne ulaşırken, Mısır ve Filistinli iki yetkili, bunu "gerçek anlaşma metni" olarak doğruladı.İsrail'den bir yetkili ise, görüşmelerin ilerlediğini teyit ederken, henüz son aşamaya varılmadığını kaydetti.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, salı günü yaptığı bir açıklamada, ateşkeste son sözün Hamas'a bırakıldığını vurgulayıp, "Hiç bu kadar yakın olmamıştık," dedi.Blinken, Hamas ve İsrail taraflarının resmi duyuruyu her an yapabileceğini aktardı.ABD, Mısır ve Katar, 7 Ekim 2023'te Hamas militanlarının İsrail sınırını aşıp sivil ve asker 1200 kişiyi öldürmesi ve 250 kadar insanı rehin alması sonrası İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgaliyle devam eden savaşı sona erdirebilmek için ateşkesi sağlamak adına birden fazla defa zemin yokladı.Şu an Gazze Şeridi'nde hala 100 kişinin rehin tutulduğu, bunların en az üçte birinin öldüğü düşünülüyor.Tarafların yeşil ışık yakacağı herhangi bir anlaşma, Orta Doğu'da bugüne kadarki en ölümcül savaşın sona erdirilmesi anlamına gelecek. Gazze Şeridi'nde yaşayan insanların yüzde 90'ı çatışma ortamı nedeniyle evlerini terk etti ve birçoğu açlık tehdidi altında.Öte yandan, tarafların Katar'da son şeklini vereceği bir anlaşmanın hemen yürürlüğe girmeyeceği de biliniyor. Bu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabinesinin onayına bağlı.ABD Başkanı Joe Biden'ın hazırladığı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) onaylanan üç aşamalı anlaşmanın ilk ayağında rehine - mahkum takası bulunuyor.Altı hafta sürecek bu ilk aşamada Hamas, Gazze Şeridi'ndeki 33 rehineyi teslim edecek, İsrail tarafı da müebbet hapis cezasına çarptırılmış yüzlerce Filistinliyi gönderecek.42 gün devam edecek bu aşama sırasında İsrail, Gazze Şeridi'nde insanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki birliklerini geri çekecek.Evlerinden edilmiş Filistinliler, mahallelerine dönecek ve Gazze Şeridi'ne her gün 600 kamyon yardım malzemesi ulaştırılacak.İkinci aşamadaki görüşmeler, henüz birinci aşamanın vaatleri yerine getirildiği sıra gerçekleştirilecek.Taslağa göre Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tam anlamıyla geri çekilmesine karşılık olarak kalan rehineleri teslim edecek. Bu yerler arasında Philadelphi ve Netzarim koridorları da bulunuyor.Hamas, İsrail Gazze'den çekilmediği sürece rehineleri bırakmamayı, Başbakan Netanyahu da Hamas sona erene kadar savaşın devam edeceğini söylüyordu.AP'nin haberinde, Gazze'de alternatif bir yönetim şekli benimsenmediği sürece Hamas'ın kontrolü elinde tutmaya devam edeceği öngörüsünde bulunuluyor.Son olarak üçüncü aşamada, Hamas hayatını kaybeden rehinelerin cesetlerini İsrail'e iade edecek ve Gazze'nin yeniden inşasına başlanacak.İsrail ile Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas arasındaki çatışmalar, 7 Ekim 2023 tarihinde tekrar alevlendi.İsrail sınırını aşıp baskın yapan Hamas militanları, düzenledikleri saldırıda çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1.200 kişiyi öldürdü ve 250 kadar kişiyi de rehin aldı. Bu rehinelerin yaklaşık yarısı, Kasım ayında bir hafta süren ateşkes sırasında İsrail tarafından tutulan Filistinli mahkumlarla takas edilerek serbest bırakıldı.İsrail, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) derhal ateşkes ilan edilmesini öngören kararına rağmen Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını ve sivil katliamlarını sürdürürken, uluslararası kınamalarla karşı karşıya kaldı.Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, 7 Ekim'den beri İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 46.000'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 109.700 kişi de yaralandı.