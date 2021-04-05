Hasta tutuklu Mustafa Emiroğlu eşiyle vedalaştı: Bu son olabilir!

SEVİM ÖZARSLAN- BOLD MEDYA





İki haftadır kusma, yüksek ateş şikayetiyle Afyon Bolvadin Cezaevinde yaşamaya çalışan 59 yaşındaki Mustafa Emiroğlu, bu sabah ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde helallik istedi. Eşinin konuşacak, ayakta duracak halinin olmadığını söyleyen Hacer Emiroğlu, “Eşimle bu sabah görüştüm. ‘Dua et, imanla öleyim. Bu son konuşmamız olabilir’ dedi. Benim eşim dört senedir hiç böyle cümleler kurmadı” diye konuştu.





Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve koronavirüs testi pozitif çıkan Emiroğlu hastaneye yatırıldı. Tomografi çekilen ve antibiyotik tedavisi başlayan Emiroğlu’nun ciğerlerinde koronavirüs nedeniyle orta şiddette tutulum olduğu öğrenildi.





“SON KONUŞMAMIZ OLABİLİR DEYİNCE PANİKLEDİM”

Hacer Emiroğlu, “Eşim normalde sağlıklı bir insandı. 11 gündür kusuyor. Ben geçen pazartesi öğrendim. Ateşlendiğini, iki tane Theraflu ilacı içip ayakta durabildiğini ama iyi olmadığını söyledi. Bu sabah 09.30’da görüştük. Konuşamıyorsun, ayakta duramıyorsun telefonu kapat, git dinlen dedim. ‘Niye kapatayım belki bu son konuşmamız olabilir’ deyince panikledim” ifadelerini kullandı.





ŞİKAYETLERİNE RAĞMEN 11 GÜN TEST YAPILMADI

Dört yıl içinde Menemen, Şakran ve Afyon Bolvadin cezaevlerinde kalan Mustafa Emiroğlu, 22 Şubat’ta Bolvadin’e nakledildikten sonra prostat hastalığı daha da ilerledi. Üç ayda bir doktora gitmesi gereken Emiroğlu’nun tedavisi hem gecikti hem de İzmir Çiğli Devlet Hastanesi’nin izbe mahkum odalarında doğru düzgün tedavi olamadı. 11 gündür kusma şikayeti bulunmasına rağmen de koronavirüs testi yapılmadı, virüs ciğerlerine kadar indi.





EMEKLİ KİMYA ÖĞRETMENİ

2013 yılında emekli olan kimya öğretmeni Mustafa Emiroğlu, en son İzmir’de kapatılan dershanelerde görev yapıyordu. Cemaat soruşturmaları kapsamında 3 Ocak 2017’de gözaltına alınan Emiroğlu, bir hafta Yeşilyurt Emniyet’te kaldıktan sonra tutuklandı. İzmir Tuzcuoğlu Vakfı’na üye olduğu için ve Bylock kullandığı iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Emiroğlu’nun dosyası Yargıtay tarafından onaylandı.