Hazım Sesli cezaevinde şişli saldırıya uğradı

Hazım Sesli tutuklu bulunduğu Menemen Cezaevi'nde dün saat 4:30'da ailesi ile telefon görüşmesi yaparken kimliği belirsiz kişilerce 7 ayrı yerinden şişlendi.







Türkiye’nin başarılı ve saygın iş adamlarından Hazım Sesli tutuklu bulunduğu Menemen Cezaevi’nde dün saat 4:30’da ailesi ile telefon görüşmesi yaparken kimliği belirsiz kişilerce 7 ayrı yerinden şişlendi. Sözde terör örgütü olduğu iddiasıyla tek kişilik hücrede tutulan Sesli’nin saldırıya uğraması karşısında ailesi şaşkına döndü.







Kronos’un ulaştığı Kazım Sesli’nin eşi Gönül Sesli, “Telefon görüşmesi sırasında yanında bulunan gardiyanların o esnada yanından ayrıldıklarını ve eşinin kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığını aktardı.













Sesli’ye ilk müdahalenin cezaevi revirinde yapıldığını ancak sağlıklı bir bilgi edinemediklerini beliren Sesli, “Maalesef bu mümkün olmadı” dedi.Uşak’ın en büyük sanayicilerinden olan, şirketlerine el konulup yağmalanan Hazım Sesli 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.