Samanyolu Haber /Gündem / HDP ve Yeşil Sol'un ikinci tur desteğine AKP'den tepki /25 Mayıs 2023 15:31

HDP ve Yeşil Sol'un ikinci tur desteğine AKP'den tepki

HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini sürdüreceğini açıklamasının ardından AKP cephesinden ilk tepki geldi. Çelik, “Zafer Partisi'yle bu ittifak karşısında HDP hala Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum diyorsa kendi seçmenine yalan söylüyor” dedi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna sayılı günler kala, taraflar netleşmeye başladı.

HDP ve Yeşil Sol Parti bugün yaptığı açıklamayla seçimin ikinci turunda da Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıkladı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise bu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Zafer Partisi'yle bu ittifak karşısında HDP hala Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum diyorsa kendi seçmenine yalan söylüyor” yorumunu yaptı.

Çelik, “Şimdi bu gelinen noktada açık konuşmak lazım. HDP Kandil'den gelen mesajı bekleyecektir diye arkadaşlara söyledim. Zafer Partisi'yle bu ittifak karşısında HDP hala Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum diyorsa kendi seçmenine yalan söylüyor. Net bir tablo çıktı ortaya. Zafer Partisi ve HDP iki uç, yan yana gelebilecek iki uç değil” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HDP ve Yeşil Sol'un ikinci tur desteğine AKP'den tepki Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:43:08