HDP'li 4 belediyeye kayyım atandı

Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Diyarbakır'ın Kayapınar, Bismil ve Kocaköy ilçelerinin yanı sıra 15 Ekim'da gözaltına alınan Van'ın Erciş belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı.





İçişleri Bakanlığı kararıyla Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) yönetiminde olan Kayapınar, Bismil, Kocaköy ve Erciş belediyeleri başkanlarının yerine ilçe kaymakamları göreve getirildi.





ERCİŞ'E DE KAYYIM ATANDI





Van’da 15 Ekim’den bu yana gözaltında bulunan Erciş Belediyesi eş başkanları Yıldız Çetin’in de yerine kayyım atandı.





Bakanlık kararıyla İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, belediyeye kayyım tayin edildi.