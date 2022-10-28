Samanyolu Haber /Spor / Heyecanlı dolu mücadelede 2 gol vardı /28 Ekim 2022 22:03

Heyecanlı dolu mücadelede 2 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Vavacars Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

SHABER3.COM

Vavacars Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi kazanan ekip 2-0'lık skorla Galatasaray oldu.

Sarı kırmızılıların gollerini 60. dakikada Emre Taşdemir ve 85. dakikada Juan Mata kaydetti.

Karagümrük'te ise Adnan Uğur 33. dakikada kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Bu skor sonrasında Galatasaray puanını 21'e çıkartırken, Karagümrük ise 12 puanda kaldı.

Sarı kırmızılılar bu galibiyetle ligde 3. sıraya kadar yükseldi.



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