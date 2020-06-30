Samanyolu Haber /Gündem / Hindistan Çin uygulamalarını yasakladı: Listede TikTok ve WeChat de var /30 Haziran 2020 09:09

Hindistan Çin uygulamalarını yasakladı: Listede TikTok ve WeChat de var

Hindistan Tik Tok dahil Çin menşeli 59 telefon uygulamasını yasakladı

SHABER3.COM

Hindistan hükümeti, başta TikTok, UC Browser ve WeChat olmak üzere Çin menşeli  59 uygulamayı ‘egemenlik ve toprak bütünlüğüne zarar verdiği’ gerekçesiyle yasakladı.

Yapılan açıklamada, kara listeye “Hindistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü, savunma yeteneği, güvenlik ve kamu düzenine zarar veren” uygulamaların dahil edildiği ifade edildi. Büyük kısmı Çin menşeili olduğu belirtilen uygulamaların mobil ve diğer cihazlarda engelleneceği kaydedildi.

Listede Kwai, Baidu map, Clash of Kings, Mi Community, Club Factory, UC News, Weibo, QQ Music ve Mobile Legends gibi Çin menşeili uygulamalar da yer alıyor.
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