Hindistan Çin uygulamalarını yasakladı: Listede TikTok ve WeChat de var

Hindistan hükümeti, başta TikTok, UC Browser ve WeChat olmak üzere Çin menşeli 59 uygulamayı ‘egemenlik ve toprak bütünlüğüne zarar verdiği’ gerekçesiyle yasakladı.





Yapılan açıklamada, kara listeye “Hindistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü, savunma yeteneği, güvenlik ve kamu düzenine zarar veren” uygulamaların dahil edildiği ifade edildi. Büyük kısmı Çin menşeili olduğu belirtilen uygulamaların mobil ve diğer cihazlarda engelleneceği kaydedildi.





Listede Kwai, Baidu map, Clash of Kings, Mi Community, Club Factory, UC News, Weibo, QQ Music ve Mobile Legends gibi Çin menşeili uygulamalar da yer alıyor.